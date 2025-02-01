İtalya'dan Arnavutluk'a Göçmen Taşınmasına Engel

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Roma Temyiz Mahkemesinin, İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezlerine götürdüğü üçüncü göçmen grubunun da burada tutulmaması ve konuya yine Avrupa Adalet Divanı'nın bakması yönünde karar aldığı bildirildi.

ANSA ajansının haberine göre, Arnavutluk'taki göçmen merkezinde tutulan 43 göçmene ilişkin dosyaya bakan Roma Temyiz Mahkemesi yargıçları, bu süreci askıya aldı ve dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na gönderdi. Temyiz Mahkemesi, ayrıca 43 göçmenin Arnavutluk'taki merkezlerde tutulamayacağı kararını verdi.

İtalyan silahlı kuvvetlerinin, ilerleyen saatlerde 43 göçmeni, Arnavutluk'tan İtalya'ya taşıması bekleniyor.

İtalyan donanmasına ait "Cassiopea" karakol gemisi, 26 Ocak'ta İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası açıklarında kurtardığı 49 düzensiz göçmeni, 28 Ocak'ta Arnavutluk'ta kurup, Ekim 2024'te faaliyete aldığı göçmen merkezlerine götürmüştü. 49 göçmenden 4'ü reşit olmadıkları, 2'si de sağlık koşulları nedeniyle daha önce İtalya'ya taşınmış, merkezde 43 kişi kalmıştı. 43 kişinin iltica taleplerine ilişkin dün yapılan ilk değerlendirmede ise bu talepleri reddedilmişti ve göçmenler buna itiraz etmişti.

"Cassiopea" karakol gemisinin getirdiği bu göçmenler, Ekim ve Kasım 2024'teki ilk iki grubun ardından Arnavutluk'a getirilen üçüncü grup olmuştu.

İktidar mahkeme kararına, muhalefet ise iktidara tepkili

Avrupa İşleri, Güney ve Uyum Politikaları Bakanı Tommaso Foti, "Roma Temyiz Mahkemesi yargıçlarının Arnavutluk'a nakledilen göçmenlerin gözaltına alınmasını askıya alma kararı şaşkınlık vericidir. Bu karar, Meloni hükümetinin göç akınlarının daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamayı amaçlayan girişimini baltalamaktadır. Yargının bir bölümü, hangi ülkelerin güvenli olup olmadığına karar vermek ister gibi hareket ederek, doğal karar alıcı olan hükümetin yerine geçmek istemektedir." ifadelerini kullandı.

Sağ koalisyon iktidarının ortağı Forza Italia Partisi Senatörü Maurizio Gasparri, "İtalyan yargısı, yasa dışı göçle mücadele için güvenlik politikalarını boykot etmeye devam ediyor." dedi.

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein ise "(Başbakan) Giorgia Meloni istifa etmeli. Arnavutluk'taki merkezler işlemiyor ve işlemeyecek. Bu tam anlamıyla bir başarısızlık. Hükümetin Avrupa yasalarına ve cezalarına uymama konusundaki inatçı iradesi nedeniyle boşa harcanan kamu kaynakları orantısız bir şekilde artıyor . Devletin bu görevde üstlendiği tüm maliyetlerin hesabını soracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eski başbakanlardan halihazırda muhalefetteki Italia Viva Partisinin lideri Senatör Matteo Renzi de mahkemenin son kararına ilişkin, "İtalya, Giorgia Meloni'nin mantıksız, akıl dışı ve yasa dışı bir tercihi için Arnavutluk'ta milyonlarca avro harcıyor. İtalya'nın Kardeşleri Partisinin liderinin (Meloni), bu saçma kamu harcaması israfının bedelini cebinden ödemesi gerekeceğini bildiğini tahmin ediyorum." yorumunu yaptı.

İtalyan basınında da Roma Temyiz Mahkemesinin Arnavutluk'a taşınan üçüncü göçmen grubunun da İtalya'ya geri götürülmesi kararının, Meloni hükümetinin düzensiz göçle mücadele planına bir başka darbe olduğu yorumları yapıldı.

Arnavutluk'a taşınan ilk iki göçmen grubu, daha sonra İtalya'ya geri getirilmişti

Ekim ve Kasım 2024'te iki göçmen grubunu daha Arnavutluk'taki merkezlere taşıyan İtalyan makamları, Roma Mahkemesinin aksi yöndeki farklı gerekçeli kararları nedeniyle bu göçmenleri İtalya'ya geri getirmek zorunda kalmıştı.

Roma Mahkemesi, Ekim 2024'te ilk göçmen grubunun Arnavutluk'taki merkezlerde tutulamayacağına karar verirken, Mısır ve Bangladeşli olan bu göçmenlerin iltica taleplerinin reddedilmesi halinde geri gönderilmeleri gereken menşei ülkelerinin, Avrupa Adalet Divanı'nın 4 Ekim tarihli "Mısır ve Bangladeş'in tamamen güvenli kabul edilemeyeceği yönündeki" kararını gerekçe göstermişti.

Roma Mahkemesi, Kasım 2024'te Arnavutluk'taki merkezlere taşınan ikinci göçmen grubunun da İtalya'ya geri taşınması ve bu konuya da doğrudan Avrupa Adalet Divanı'nın bakması yönünde karar almıştı.

Avrupa Adalet Divanı'nın gelecek haftalarda İtalya'nın bu planını değerlendirmesi ve Avrupa Birliği (AB) yasalarına uygun olup olmadığını açıklığa kavuşturması bekleniyor.

İtalya'nın Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Söz konusu anlaşma, bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri Birlik üyesi olmayan başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezi ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin nakledilmesinin öngörüldüğü Arnavutluk'taki bu merkezler, Ekim 2024'te faaliyete alınmıştı.

Arnavutluk'taki bu merkezlere 16 Ekim 2024'te ve son olarak 8 Kasım 2024'te iki farklı göçmen grubu taşınmış ancak her iki gruptaki göçmenler, Roma Mahkemesinin farklı gerekçeli kararları sebebiyle İtalya'ya geri götürülmüştü.

Meloni hükümetinin, düzensiz göçe karşı "caydırıcı unsur" olarak sunduğu Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından "İtalya'nın parasının sokağa atıldığı" gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor.