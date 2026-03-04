İtalya'dan BAE'ye Mahsur Kalan Öğrencilere Tahliye - Son Dakika
İtalya'dan BAE'ye Mahsur Kalan Öğrencilere Tahliye

04.03.2026 01:19
İtalya, BAE'de mahsur kalan 200 öğrenciyi güvenli şekilde Milano'ya tahliye etti.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da bu iki ülke ve Körfez ülkelerine yönelik misillemeleriyle başlayan krizde, hava sahalarının kapanmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mahsur kalan İtalyan vatandaşlarından 200 lise öğrencisi, akşam saatlerinde Milano'ya ulaştı.

İtalya hükümetinin girişimleri doğrultusunda, uluslararası bir öğrenci kongresi için bir süredir BAE'de bulunan 200 öğrenci, Etihad Havayollarının "charter" seferiyle bu akşam Abu Dabi'den Milano Malpensa Havalimanı'na geldi.

Öğrencileri, aileleri ve yakınları karşılarken, havalimanında büyük sevinç yaşandığı gözlendi. Bazı anne ve babaların gözyaşlarını tutamadığı, bazılarının da tezahüratlarda bulunduğu görüldü.

Öğrencilerden Tommaso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE'de geçirdiği bu süreçte sakin kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"BAE hükümeti süreci mükemmel şekilde yönetti. Elbette akşam saatlerinde biraz daha fazla korkuyorduk. Üzerimizden geçen tüm roketleri gördük ancak tekrar ediyorum, doğrudan bize yönelik değillerdi. Şehirde yaşananlar, hedefli saldırılardan değil, önleme sistemlerinden kaynaklandı. Yani bir acil durum söz konusuydu ama iyi yönetildi ve olumlu şekilde sonuçlandı."

Kendileri için en zorunun ilk akşam olduğunun altını çizen Tommaso, "Durumu nasıl idare edeceğimizi henüz tam anlamamıştık, bu yüzden biraz daha tedirgindik. Ama sonra her şey adım adım düzene girdi ve sonuçta her şey yolunda gitti." dedi.

İsmini vermek istemeyen bir İtalyan kız öğrenci ise "Devlet kurumları bize çok yakın oldu bu süreçte özellikle İtalyan hükümeti ama yerel kurumlar da büyük işbirliği yaptı ve böylece hepimiz evimize dönebildik." ifadelerini kullandı.

Biraz korktuklarını belirten öğrenci, "Gergin anlar yaşandı ama sonunda evdeyiz ve önemli olan da bu. 28 Şubat-1 Mart'ta durum daha zorluydu. Sirenler birkaç kez çaldı, sığınaklara inmek zorunda kaldık. Sonunda her şey iyiye gitti, durumu idare etmeyi de biraz öğrendik ve şimdi daha sakin hissediyoruz." diye konuştu.

Çocuğunu karşılamak üzere Malpensa Havalimanı'na gelen bir anne de bu tahliye sürecinin güvenli şekilde yönetilmiş olmasına rağmen yine de bir anne olarak çocuğu için çok korktuğunu belirtti.

İtalya, bölgede hava sahasının kapanmasının ardından ilk olarak, Dubai'den karayoluyla Umman'ın başkenti Maskat'a gelenlerden 127 kişiyi, 2 Mart'ta "charter" seferle Roma'ya getirmişti.

Bu arada, İtalyan basını da 2 Mart'tan bu yana, BAE ve Umman üzerinden İtalya'ya tahliye uçuşlarıyla getirilenlerin sayısının 500'ü geçtiğini paylaştı.

Başbakan Giorgia Meloni, dün yaptığı açıklamada, krizde önceliklerinin bölgedeki İtalyan vatandaşlarının güvenliği olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

