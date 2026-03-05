İtalya'dan Körfez Ülkelerine Hava Savunma Yardımı

(ANKARA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ve İsrail'in saldırılarından sonra İran'ın misilleme saldırıları düzenlediği ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine hava savunma yardımı göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Giorgia Meloni, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, "İngiltere, Fransa ve Almanya gibi İtalya da Körfez ülkelerine, özellikle savunma alanında ve özellikle hava savunması konusunda yardım göndermeyi amaçlıyor" dedi.

Meloni, yardımın yalnızca dost ülkeler için değil, bölgede on binlerce İtalyan ve yaklaşık 2 bin İtalyan asker bulunduğu için de gönderileceğini belirterek, "Korumak istediğimiz ve korumak zorunda olduğumuz insanlar" ifadelerini kullandı.