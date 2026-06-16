İtalya'dan SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'ya

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılacağını açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılacak.