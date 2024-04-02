İtalya Dışişleri Bakanı: İsrail, WCK çalışanlarının öldürülmesini açıklığa kavuşturmalı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesi olayını İsrail'in açıklığa kavuşturması gerektiğini belirtti.
Tajani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybeden WCK çalışanlarının ailelerine başsağlığı diledi.
"İsrail'den buna açıklık getirmesini istiyoruz." ifadesini kullanan Tajani, insancıl hukuka saygı ve sivillerin korunmasının öncelikli alanlar olduğunu vurguladı.
Tajani, " Hükümet, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönünde çalışmaya devam ediyor." ifadesine yer verdi.
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.
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