İtalya, Filistinli sivil halka yardım için yeni bir girişim başlatacak

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya olarak Filistinli sivil halka yönelik yardımlar için yeni bir girişimi teşvik edeceklerini söyledi.
Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Stampa'ya konuşan Tajani, Gazze'deki insani felakete ilişkin, "İtalya, Filistinli sivil halka yardım için yeni bir insani girişimi teşvik edecek. Birleşmiş Milletlerin, merkezi Roma'da olan tüm kuruluşlarını Bakanlığa davet edeceğim. Bir barış masası aracılığıyla Gazze'ye gıda götürülmeye hazırlanılabilir. Sloganı da 'Gazze için gıda' olabilir." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki durumun son derece karışık olduğunu belirten Tajani, "Umuyorum ki Katar, Mısır ve ABD, ramazan ayı başında tarafları ateşkese ikna edebilir. Stratejik hedefimiz, İsrail'in Arap dünyası tarafından güvenlik içinde tanındığı ve Filistinlilerin de kendi kurumsal gerçekliğine sahip olduğu 'iki halk, iki devlet' formülüdür. Artık ateşkese, tüm rehinelerin serbest bırakılması da eşlik etmeli. Bu, bölgeye ihtiyaç duyulan yardımların, uçaklardan gıda paketleri atılarak dağıtılabilenlerden çok daha fazlasını ulaştırmak amacıyla esastır." dedi.
Tajani, İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak 118 kişiyi öldürdüğü olayla ilgili olarak, "İsrail'in yaşananlarla ilgili olarak sıkı bir soruşturma yürütmek durumunda olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.
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