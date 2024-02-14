İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, insani krizin daha da kötüleşmesi sebebiyle Filistinli sivillere yönelik 10 milyon avroluk ek yardım yapacaklarını bildirdi.
Tajani, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi genel kurulunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de halkın yüzde 85'inin evlerini terk etmesi ve çok sayıda sivil can kaybı olması sebebiyle durumun "dramatik" olduğunu belirten Tajani, "İnsani krizin daha da kötüleşmesi sebebiyle yardımımızı 10 milyon avro arttırmaya karar verdik. Bu miktar, Filistinli sivil halk için aralık ayında tahsis ettiğimiz 10 milyon avroya eklendi." dedi.
Antonio Tajani, hükümet olarak yapacakları bu yardımın, Gazze'de sağlık ve gıda güvenliği alanlarında öncelikli ihtiyaçları karşılamaya yönelik olacağını, ayrıca Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yeni projelere finansman sağlayacağını ifade etti.
Hafta sonu yapılacak Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını aktaran Tajani, "Filistin Devleti ile İsrail Devleti'nin barış içinde bir arada yaşadığı iki halk, iki devlet perspektifi ihtimali sürüyor. Bu, İtalyan hükümetinin de hedefidir. Bunu cumartesi günü Münih'te başkanlık edeceğim G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da yineleyeceğim. İsrail-Filistin çatışmasının çözümünün askeri değil, siyasi olması gerektiğinin bilincinde, bu hedefi izlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › İtalya, Filistinli sivillere 10 milyon avroluk ek yardım yapacak - Son Dakika
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve Başkan Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgileri Kongre'ye sunmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un adliyeye silahla girdikten sonra içeride eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla bazı görevlileri rehin alacağı ve manifesto okuyacakları ortaya çıktı. Taleplerinin kabul görmemesi durumunda ise rehin aldıkları kamu görevlilerine sözde cezalandırma eylemi yapacakları öğrenildi.
TİP, Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak gazeteci İrfan Değirmenci'yi belirledi. TİP'ten yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" ifadelerine yer verildi.
Ocak ayında toplam hava yolu yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 artarak 14.76 milyon kişiye ulaştı. İç hatlarda 7.06 milyon, dış hatlarda ise 7.7 milyon yolcu trafiği gerçekleşti.
Erzincan'da 9 işçinin göçük altında kaldığı maden kazası sonrası İBB adayı Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylanması gündeme getirildi. Başta CHP olmak üzere muhalif kesimin iddialarına Kurum yanıt verdi. Kurum, ''Biz, kanunda öngörülen bütün cezai süreçleri kararlılıkla uyguladık. İşletmenin, tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı. Hangi vicdanla bu konuyu İstanbul seçimlerine getirdiniz'' dedi.
Bursa'da Nilüfer Çayı'nın bir kolu olup, bahçe ve bostanlar arasından geçerek Marmara Denizi'ne akan Demirtaş Deresi, bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle turuncuya boyandı. İnceleme sonunda, dereye kimyasal atık bıraktığı belirlenen fabrikanın faaliyetleri durduruldu.
TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Sizin düşünceleriniz neler ?