İtalya, Filistinli sivillere 10 milyon avroluk ek yardım yapacak

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, insani krizin daha da kötüleşmesi sebebiyle Filistinli sivillere yönelik 10 milyon avroluk ek yardım yapacaklarını bildirdi.

Tajani, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi genel kurulunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de halkın yüzde 85'inin evlerini terk etmesi ve çok sayıda sivil can kaybı olması sebebiyle durumun "dramatik" olduğunu belirten Tajani, "İnsani krizin daha da kötüleşmesi sebebiyle yardımımızı 10 milyon avro arttırmaya karar verdik. Bu miktar, Filistinli sivil halk için aralık ayında tahsis ettiğimiz 10 milyon avroya eklendi." dedi.

Antonio Tajani, hükümet olarak yapacakları bu yardımın, Gazze'de sağlık ve gıda güvenliği alanlarında öncelikli ihtiyaçları karşılamaya yönelik olacağını, ayrıca Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yeni projelere finansman sağlayacağını ifade etti.

Hafta sonu yapılacak Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını aktaran Tajani, "Filistin Devleti ile İsrail Devleti'nin barış içinde bir arada yaşadığı iki halk, iki devlet perspektifi ihtimali sürüyor. Bu, İtalyan hükümetinin de hedefidir. Bunu cumartesi günü Münih'te başkanlık edeceğim G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da yineleyeceğim. İsrail-Filistin çatışmasının çözümünün askeri değil, siyasi olması gerektiğinin bilincinde, bu hedefi izlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.