İtalya heyeti Muş'ta halay çekip ağaç dikti - Son Dakika
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İtalya heyeti Muş'ta halay çekip ağaç dikti

Muş İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 'İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz' projesi kapsamında İtalya heyeti, Muş'ta halay çekip kendi isimleri ile ağaç dikti. Muş Valisi Avni Çakır, İtalya'dan gelen Mirabello Sannitico Belediye Başkanı Angelo Miniello ve heyeti, çam fidanı dikerek çevre duyarlılığını arttırmayı amaçlayan etkinliğe katıldı.

27.04.2024 20:11  Güncelleme: 20:14
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İtalya heyeti Muş'ta halay çekip ağaç dikti

MUŞ - "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesi çerçevesinde Muş İl Özel İdaresi davetlisi olarak kentte gelen İtalya heyeti, davul zurna eşliğinde halay çekip, kendi isimleri ile ağaç dikti.

Muş İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesi anısına ağaç dikme etkinliği düzenlendi. İtalya'dan gelen Mirabello Sannitico Belediye Başkanı Angelo Miniello ve heyeti, folklor ekibinin davul zurnalı karşılamasına kayıtsız kalmayarak halay çekti. İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Muş Valisi Avni Çakır, İtalya'dan gelen Mirabello Sannitico Belediye Başkanı Angelo Miniello ve heyeti, kurum amirleri ile proje ortaklar çam fidanı dikerek can suyu verdi.

Muş'ta çevreyle alakalı duyarlılığının arttırılması, çevrenin yönetilmesi, temiz tutulması ve bu konudaki farkındalıkların arttırılması için çalışma yaptıklarını ifade eden Vali Çakır, "Avrupa Birliği projesinde iki paydaş kurum olarak İtalya'daki dostlarımız Muş'a geldiler. Burada sivil toplum kuruluşları, öğrencilerimiz ilgili tüm kuruluşlarımızın katılımıyla çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Şu an burada da iki ülke arasındaki kardeşliğin, dostluğun anısına ağaç dikme töreni gerçekleştirdik. Yaklaşık 100 fidanımızı burada toprakla buluşturduk. Bu projenin bir ayağı daha İtalya'da gerçekleşecek. Bu şekilde aramızdaki dostluk pekişmesinde hem de karşılıklı olarak çevrenin korunması, doğanın korunması konusundaki tecrübelerimizin de paylaşmasını sağlamış olacağız. İtalya heyetine, Türkiye'nin en sıcakkanlı insanların yaşadığı kentte geldiniz dedim. Gerçekten de kendileri de ilk geldiği saatten itibaren hem ülkemizde hem de Muş'a çok büyük bir sıcakkanlılıkla karşılandıklarını söylediler. Biz de onlardan çok büyük mutluluk duyduk. Biz de İtalya ekibini ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk" dedi.

İtalya'dan gelen Mirabello Sannitico Belediye Başkanı Angelo Miniello da, "Bu şehirde benden bir parçamın olmasını görmek ve bilmek, güzel bir duygu. Bugün benim ikinci günüm. Sayın valimizin desteğiyle böyle bir etkinlik yapmak çok hoşuma gitti. İlerleyen süreçte diktiğim ağacı gelip kontrol edeceğim. Çünkü artık benim bir parçam burada. Halayı çok beğendim. Benim yaşadığım bölgede buna benzer bir folklor ekibi var. Bizim folklor ekibimiz biraz daha farklı. Bu tür ekiplerin koruma altında olması gerekiyor. Çünkü onlar kültürümüzü yansıtıyorlar" ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz' projesi kapsamında Türkiye ve İtalya ile ortak ağaç dikme etkinliği düzenledik. İnşallah diktiğimiz ağaçlar uzun ömürlü olur. Çevreyi ve ağaçları koruyarak çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize iyi bir dünya bırakmak amacıyla ağaçları diktik. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" diye konuştu.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurum amirleri ve proje paydaşları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İtalya heyeti Muş'ta halay çekip ağaç dikti - Son Dakika

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