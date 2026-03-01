İtalya: Irak'taki Füze Saldırısında İtalyan askerleri güvende

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Irak'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yakınlarındaki ABD'li ve İtalyan askerlerin bulunduğu üs yakınlarına bir füze düştüğünü ancak İtalyan askerleri için riskli bir durum olmadığını söyledi.

Tajani, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip etmek ve bu bölgede bulunan İtalyanların tahliyesi için oluşturulan görev gücüne başkanlık etmek için geldiği Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kuveyt'teki askeri üste bulunan yaklaşık 300 İtalyan Hava Kuvvetleri personelinin durumunu takip ettiklerini aktaran Tajani, şunları dile getirdi:

"Korunaklı sığınaklardalar, herhangi bir tehlike altında değiller. Irak'ta, IKBY yakınlarında bir saldırı oldu. İran yanlısı milisler tarafından, ABD'li ve İtalyan askerlerin bulunduğu üsse çok yakın bir noktaya füze atıldı. Hepsi koruma altında, dolayısıyla herhangi bir risk söz konusu olmadı."

Tajani, şu ana kadar devam eden saldırılarda asker ya da sivil zarar gören İtalyan olmadığı bilgisini paylaştı.

İran'ın tutumunun, ABD ve İsrail'in tepkisine yol açtığını öne süren Tajani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'ın atom bombası yapması ve füze sayısını artırması kabul edilemez. Başbakan'ın (Giorgia Meloni) da defalarca söylediği gibi biz diplomasi seçeneğinden yanaydık, ancak İran nükleer silaha sahip olamazdı. Elbette İran'ın sertleşmesi bu tepkiye yol açtı çünkü İsrail ve ABD kendi güvenlikleri için bir tehdit gördüler."

Büyük bir kararlılıkla kınadığımız şey, İran'ın hiçbir ilgisi olmayan ülkelere şiddetle saldırmasıdır. Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) saldırmak tamamen anlamsızdır. Körfez ülkeleriyle dayanışma içindeyiz, çünkü anlamsız bir saldırının mağdurlarıdır."

İtalyan Bakan, ABD ve İsrail saldırılarının ne kadar süreceğinin, İran'ın tercihlerine bağlı olduğunu söyledi.

Tajani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in artık hayatta olmadığını, dolayısıyla İran'ı on yıllarca yönetmiş bir liderin yönetiminin sona ermesiyle bir şeyler olacağını, durumun değiştiğini savundu.

"En fazla İtalyan'ın bulunduğu ve belirsizliğin en yüksek olduğu yer Dubai"

Tajani, İran'a yönelik saldırı sonrasında çok sayıda İtalyan vatandaşının tatil ya da uçuş aktarması gibi nedenlerle bulunduğu BAE'nin başkenti Abu Dabi ile Dubai kentinde mahsur kaldığını dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda en fazla İtalyan'ın bulunduğu ve belirsizliğin en yüksek olduğu yer Dubai ve Abu Dabi, özellikle de Dubai. Konsolosluğumuz faal durumda. Genç gruplara da destek veriyoruz. Hepsi destekleniyor, otellere yerleştirildi. Tüm masraflar, BAE hükümeti tarafından da karşılanıyor."

Bakan Tajani, BAE'de 20 bin kadar İtalyan'ın yaşadığını, bin kadar da turistin halihazırda bulunduğunu, ülkeye dönmesi gereken çok sayıda vatandaş olması dolayısıyla kaygılı olduklarını belirtti.

Bazı İtalyanların, BAE'den Umman'a gitmeye çalıştığını aktaran Tajani, Umman'ın da kendi vatandaşı dışındakilere sınırı kapattığını bu nedenle Dubai'de kalmanın daha doğru olduğunu söyledi.

Dubai'de mahsur kalan Savunma Bakanı'nın durumu

Tajani, 27 Şubat'ta ailesini almaya gittiği Dubai'de ABD-İsrail saldırısının başlamasıyla mahsur kalan Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun orada bulunduğundan haberdar olup olmadığına ilişkin soruya, "Ben şahsen bunu bilmiyordum. Ne zaman döneceğini de bilmiyorum, umarım 7 Mart'tan önce döner." yanıtını verdi.

Crosetto'nun daha önce yola çıktığını belirten Tajani, "Biz, saldırı devam ederken İsrail hükümeti tarafından bilgilendirildik. Dün sabah erken saatlerde (İsrail Dışişleri Bakanı Gideon) Saar beni aradı. Saldırı zaten başlamıştı." dedi.

Bu arada, İtalyan basını, İsrail'den İran'a kadar Körfez ülkelerinde ve Arap yarımadasında 58 bin İtalyan'ın yaşadığını yazdı.