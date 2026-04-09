İtalya, İsrail'in UNIFIL Konvoyuna Saldırısını Kınıyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki İtalyan askeri araç konvoyuna, İsrail ordusunca ateş açılması konusunda İsrail'in Roma büyükelçisinden derhal bilgi talep edeceklerini, Lübnan'daki İtalyan askerlerinin "dokunulamaz" olduğunu söyledi.

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda "Bakan'a sorular" oturumuna katılan Tajani, uluslararası gündemdeki konulara ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İsrail saldırısı altındaki Lübnan'daki durumun sorulması üzerine Tajani, "Lübnan'da savaşın yeniden başlamasından bu yana en şiddetli İsrail bombardımanı yaşandı. Lübnan genelinde bombardımanlara 150 uçağın katıldığından bahsediliyor. Özellikle Beyrut ve Sidon'da onlarca sivilin hayatını kaybettiği bildirildi." dedi.

Tajani, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geri dönüş için personel taşıyan bir İtalyan UNIFIL konvoyunun İsrail ordusunca engellendiği bilgisini paylaşarak, "İsrail uyarı ateşi araçlarımızdan birine hasar verdi. Neyse ki, herhangi bir yaralanma bildirilmedi, ancak konvoy geri dönmek zorunda kaldı." diye konuştu.

İtalya'daki İsrail büyükelçisi, dışişleri bakanlığına çağrılacak

Olayla ilgili İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'i dışişleri bakanlığına çağıracaklarının sinyalini veren Tajani, "Bu salondan ayrılır ayrılmaz, Dışişleri Bakanlığından İsrail'in İtalya büyükelçisinden Lübnan'daki İtalyan askeri aracına verilen hasarın nedenleri ve bu hasara yol açan olaylar hakkında derhal bilgi talep etmesini isteyeceğim. Tekrar ediyorum, Lübnan'daki İtalyan askerlerine dokunulamaz. İsrail silahlı kuvvetlerinin, İtalyan askerlerine dokunma yetkisi yok." ifadelerini kullandı.

Tajani, ayrıca İsrail Meclisi'nde geçen ay sonunda kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasası hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail hükümetine açık ve kesin bir mesaj: yasa geri çekilmelidir. Derinden ayrımcı bir yasadır ve caydırıcı bir etkisi olmayan, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir cezayı getiriyor. Hayat mutlak bir değerdir. Kimse onu elinden alma hakkını kendine mal edemez. Ölüm cezasına karşıtlığımız açık ve istisnasız, her zaman, her yerde geçerlidir."

Tajani, İsrail'i Gazze Şeridi'ne insani erişimi garanti etmeye, Hristiyan topluluklar da dahil olmak üzere şiddet uygulayan yasa dışı yerleşimcilerin davranışlarını kınamaya ve Batı Şeria'yı ilhak etme önerisinden kaçınmaya şiddetle çağırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Bu arada, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) de Bakan Tajani ve hükümeti, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini kınamaya çağırdı.

"Bunun gibi olaylar tahammül edilemezdir ve tekrar etmemelidir"

Savunma Bakanı Guido Crosetto da bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'da UNIFIL'deki İtalyan birliği konvoyuna İsrail ordusunca ateş açılmasına tepki gösterdi.

Güney Lübnan'daki UNIFIL sorumluluk alanında bu sabah yaşananları "güçlü" ve "şiddetle" protesto ettiğini belirten Crosetto, "Şemaa'dan Beyrut'a hareket eden İtalyan birliğinin lojistik konvoyu, hareket ettiği üssünden yaklaşık iki kilometre uzaklıkta İsrail ordusu tarafından uyarı ateşiyle hedef alındı. Olayın ardından konvoy derhal hareketini durdurdu ve üsse geri döndü." ifadelerini kullandı.

Crosetto, şunları kaydetti:

"Yaşananların açıklığa kavuşturulması, İtalyan birliğinin ve tüm UNIFIL personelinin güvenliğini garanti altına almak için gerekli tüm önlemlerin alınması ve mavi berelilere verilen görev ile korumanın kararlılıkla hatırlatılması amacıyla BM'nin, İsrail makamları nezdinde acilen girişimde bulunmasını istiyorum. İtalya barış misyonunu desteklemeye devam edecektir, ancak UNIFIL'in rolüne tam saygı gösterilmesini ve kendi askerlerinin korunmasını talep etmektedir. Bunun gibi olaylar tahammül edilemezdir ve tekrar etmemelidir."

Başbakan Meloni, olayı şiddetle kınadı

UNIFIL bünyesindeki İtalyan konvoyunun, İsrail ordusunun uyarı ateşiyle hedef alınmasına Başbakan Giorgia Meloni de sert tepki gösterdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, bugün Lübnan'ın güneyinde, UNIFIL'e ait ve açıkça tanınabilir durumda olan bir İtalyan konvoyunun İsrail ordusu tarafından açılan uyarı ateşine maruz kalmasını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İtalyan askerlerinin, Lübnan'da BM Güvenlik Konseyi tarafından verilen yetki çerçevesinde bulunduğu ve barışın korunması amacıyla görev yaptığı belirtilerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle BM bayrağı altında görev yapan personelin bugün yaşananlar gibi sorumsuz eylemlerle riske atılması tamamen kabul edilemezdir ve bu durum Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararının açık bir ihlalidir. İsrail yaşananları açıklığa kavuşturmak zorundadır ve bu çerçevede Başbakan Meloni, bugün Roma'da Dışişleri Bakanlığına İsrail'in İtalya Büyükelçisinin çağrılmasının sonuçlarını beklemektedir."

Açıklamada, İran, ABD ve İsrail arasında varılan ateşkesin, Lübnan'daki savaşı da sona erdirmek için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hizbullah'ın ülkeyi bu çatışmanın içine sürükleme kararı sorumsuzca olmuştur, ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik ve zaten çok sayıda ölüme ve kabul edilemez sayıda yerinden edilmiş kişiye yol açan sürekli saldırıları da derhal sona ermelidir. İtalya, İtalyan askerlerinin ve tüm UNIFIL birliğinin güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini bir kez daha kararlılıkla vurgulamaktadır."

"İkinci bir Gazze'nin yaşanmasını önlemek istiyoruz"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, akşam saatlerinde X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile uzun bir telefon görüşmesi yaptım ve kendisine İsrail'in haksız ve kabul edilemez saldırılarına karşı İtalyan hükümetinin dayanışmasını ifade ettim. İkinci bir Gazze'nin yaşanmasını önlemek istiyoruz. Bu noktayı, bakanlığa çağırdığım İsrail Büyükelçisi'ne de yineleyeceğiz. Lübnan sivil halkına yönelik bombalamaları, UNIFIL birliklerimizin maruz kaldığı ateş açma olaylarını kınıyoruz ve tam güvenlik garantisi talep etmeye devam ediyoruz. İran'daki ateşkesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını tehlikeye atacak çatışmanın daha da tırmanmasından kesinlikle kaçınmalıyız."