İtalya, İsrail Savunma Anlaşmasını Askıya Aldı

14.04.2026 14:17
İtalya Başbakanı Meloni, mevcut durumu gerekçe göstererek İsrail ile savunma anlaşmasını askıya aldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, mevcut durumu göz önünde bulundurarak, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldıklarını bildirdi.

Verona kentindeki bir fuarı ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Meloni, "Hükümet, mevcut durum ışığında, İsrail ile olan savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar vermiştir." dedi.

Meloni ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya yönelik sözlerini "kabul edilemez" bulduğunu da yineledi.

Bu arada, İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya-İsrail askeri işbirliği mutabakatını askıya alan mektubu İsrailli mevkidaşı Israel Katz'a gönderdi.

Söz konusu mutabakat, iki ülke arasında askeri teçhizat ve teknolojik araştırmaların değişimiyle ilgili savunma işbirliğini kapsıyordu. Mutabakat, daha önce 5 yılda bir yenilenmeyi öngörüyordu ve 13 Nisan 2016'da yürürlüğe girmişti.

Ülkede muhalefet partileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, uzun süredir Meloni hükümetine, İtalya-İsrail Askeri İşbirliği Mutabakatı'nın durdurulması yönünde çağrılar yapıyordu.

İtalya ile İsrail ilişkilerinde tansiyon Lübnan dolayısıyla yükseldi

İtalya-İsrail ilişkileri, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki İtalyan askeri araç konvoylarına, İsrail ordusunca açılan ateşler dolayısıyla son günlerde gerilmişti.

8 ve 12 Nisan'da meydana gelen olaylarda İtalyan askerlerinin de bulunduğu UNIFIL konvoylarına, İsrail ordusunca uyarı ateşi açıldığı basına yansımıştı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 8 Nisan'daki olayın ardından İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'in dışişleri bakanlığına çağrılması talimatını vermişti.

Son olarak Bakan Tajani'nin, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyaret sırasında, İsrail'in sivilleri hedef alan "kabul edilemez" saldırıları karşısında dayanışma göstermek için Lübnan'a gittiğini ifade etmesi, İsrail'in tepkisini çekmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tajani'nin sözlerini protesto etmek üzere dün İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Luca Ferrari'yi bakanlığa çağırmıştı.

Kaynak: AA

