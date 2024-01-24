İtalya, İsveç\'in NATO\'ya katılım protokolünü memnuniyetle karşıladı

İtalya hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Hükümet, İsveç'in Atlantik İttifakı'na katılım protokolünün TBMM tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Doğru yönde atılmış bir adım: Kolektif güvenlik güçleniyor." ifadelerine yer verildi.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün akşam kabul edilmişti.
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