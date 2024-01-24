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İtalya, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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İtalya, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü memnuniyetle karşıladı

İtalya hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün akşam kabul edilmişti.

İtalya, İsveç\'in NATO\'ya katılım protokolünü memnuniyetle karşıladı
24.01.2024 - 14:56,
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İtalya hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Hükümet, İsveç'in Atlantik İttifakı'na katılım protokolünün TBMM tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Doğru yönde atılmış bir adım: Kolektif güvenlik güçleniyor." ifadelerine yer verildi.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün akşam kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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İtalya, İsveç, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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