İtalya, İsveç\'in NATO\'ya katılım protokolünü memnuniyetle karşıladı

İtalya hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Hükümet, İsveç'in Atlantik İttifakı'na katılım protokolünün TBMM tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Doğru yönde atılmış bir adım: Kolektif güvenlik güçleniyor." ifadelerine yer verildi.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün akşam kabul edilmişti.