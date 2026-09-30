İtalya'nın Sebte nedeniyle İspanya'dan gelenlere sınır kontrolü 15 gün uzatıldı - Son Dakika
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İtalya'nın Sebte nedeniyle İspanya'dan gelenlere sınır kontrolü 15 gün uzatıldı

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İtalya, Fas'tan Sebte'ye yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin geçmesi nedeniyle İspanya'dan gelenlere sınır kontrolünü 15 gün daha uzattı. Karar, Sebte'deki kritik sorunlar sürdüğü gerekçesiyle alındı; bu uygulama Roma ile Madrid arasında diplomatik krize yol açmıştı.

İtalya'nın, 30-31 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçmesi nedeniyle bu ülkeye uyguladığı sınır kontrollerini yeniden 15 günlüğüne uzattığı bildirildi.

Roma ile Madrid arasında diplomatik krize de neden olan, İtalya'nın, Sebte'ye göçmen akını nedeniyle ağustos ayında başlattığı İspanya'dan deniz ve hava yoluyla seyahat edenlerin sınır kontrolüne tabi tutulması uygulaması, Roma tarafından bir kez daha uzatıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, sabah Göç ve Sınır Güvenliği Analiz Komitesi ile istişarede bulunduktan sonra, hava ve deniz sınırlarında kontrolleri 15 gün daha uzatmaya karar verdi.

Söz konusu kararın, İspanya'nın Sebte kentindeki mevcut durumun ve özellikle daha önce tespit edilen kritik sorunların devam etmesine dayandığı ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB üyelerine de bildirildiği kaydedildi.

Sebte'deki kriz İtalya ile İspanya arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle İtalya, 1 Ağustos itibarıyla kara sınırının olmadığı İspanya ile serbest dolaşımı askıya almış ve deniz ve hava yolu ile seyahat edenlere yönelik sınır kontrollerini başlatmıştı.

İtalya'nın bu kararı, İspanya'nın tepkisini çekmişti. Madrid yönetimi de benzer sürede misillemeye gideceğini ve İtalya'dan İspanya'ya deniz ve hava yoluyla gelecek yolcuların sınır kontrollerine tabi tutulacağını açıklamıştı.

Son olarak, Roma'nın 15 Eylül'deki sınır kontrollerinin süresini uzatma kararı karşısında, Madrid yönetimi de İtalya'dan gelenlerin 8 Ekim'e dek sınır kontrolüne tabi tutulacağını belirtmişti.

Kaynak: AA
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