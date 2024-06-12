İtalya parlamentosunda yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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İtalya parlamentosunda yumruklar havada uçuştu

İtalya parlamentosunda bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Beş Yıldız Hareketi milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak tepki gösterdi. İktidar partisi milletvekilleri tarafından saldırıya uğrayan Donno, tekerlekli sandalyeye meclisten çıkarıldı. Kavganın ardından oturuma ara verildi ve müdahale eden bir güvenlik görevlisi de yaralandı.

12.06.2024 23:55
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- İtalya parlamentosunda yumruklar havada uçuştu

ROMA - İtalya parlamentosunda bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösteren Beş Yıldız Hareketi milletvekili Leonardo Donno, yumruklu saldırıya uğradı.

İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kavga çıktı. Beş Yıldız Hareketi milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösterdi. İktidar partilerindeki milletvekilleri, harekete sert tepki göstererek Donno'ya yumrukla saldırdı.

Saldırının ardından aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeye meclisten çıkarıldı. Kavganın ardından oturuma derhal ara verilirken, kavgayı ayırmak için müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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