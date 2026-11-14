İtalya Savunma Bakanlığı, Almanya'nın GCAP katılımına karşı olduğu haberini yalanladı - Son Dakika
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İtalya Savunma Bakanlığı, Almanya'nın GCAP katılımına karşı olduğu haberini yalanladı

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İtalya Savunma Bakanlığı, Financial Times'ın Almanya'nın GCAP'a katılmasına karşı çıkıldığı haberini asılsız buldu. Bakanlık, Berlin'in programa gözlemci statüsüyle katılmasını önererek Almanya'ya desteğini yineledi.

İtalya Savunma Bakanlığı, İngiltere, Japonya ve İtalya tarafından geliştirilen "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli 6. nesil savaş uçağı projesine Almanya'nın katılmasına karşı olduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ve Roma'nın, Berlin'in projeye katılmasına karşı olmadığını bildirdi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde bugün çıkan "İtalya, Almanya'nın ortak savaş uçağı projesine dahil olma talebini geri çevirdi" başlıklı haberine ilişkin İtalya Savunma Bakanlığı, yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, "Financial Times gazetesinde yayımlanan ve İtalya'nın, Almanya'nın Küresel Hava Muharebe Programı'na (GCAP) katılmasına karşı çıktığını öne süren haber, tamamen yanıltıcı olup İtalya'nın tutarlı biçimde sürdürdüğü tutumu yansıtmamaktadır." ifadesi yer aldı.

İtalya'nın, Almanya'yı programa dahil etmeye her zaman tam destek verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalya, bu süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla Almanya'nın tam üyeliğe geçişinin önünü açacak ve programla ilgili bilgilere derhal erişmesini sağlayacak şekilde gözlemci statüsüyle programa katılmasını önermiştir. Bu öneri, Almanya'nın programdaki gelecekteki rolünü sınırlamayı amaçlamamıştır. Aksine, programın ilerleyişini ve belirlenmiş takvimini korurken Almanya'nın mümkün olan en kısa sürede sürece dahil olabilmesi için gerekli koşulları hızla oluşturmayı hedeflemiştir. Bu tutum, üç ortak ülkenin katılımıyla video konferans yoluyla gerçekleştirilen son GCAP toplantısında da yinelenmiştir. Dolayısıyla, Almanya'nın katılımına karşı çıkıldığına dair haberler tamamen asılsızdır. İtalya, attığı adımlar ve sunduğu önerilerle, Almanya'nın programa dahil olmasını olumlu bir fırsat olarak gördüğünü kanıtlamıştır."

İtalya'nın, Almanya'nın GCAP'a mümkün olan en kısa sürede katılmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm koşulların oluşturulmasını gecikmeksizin desteklediği belirtilen açıklamada, "Önceliğimiz, GCAP'in üzerinde mutabık kalınan takvime uygun şekilde ilerlemesini sağlamak ve aynı zamanda yeni ortakların net ve etkin bir süreçle programa katılabilmeleri için gerekli koşulları oluşturmaktır." değerlendirmesine yer verildi.

GCAP üç ülke tarafından Aralık 2022'de duyurulmuştu

İtalya, İngiltere ve Japonya, Aralık 2022'de "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli 6. nesil savaş uçağı projesini duyurmuştu.

Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo S.p.A'nın üzerinde çalıştığı GCAP projesi kapsamında 2035 yılına kadar 6. nesil jetin üretilmesi planlanıyor.

Almanya'nın Fransa ve İspanya ile yürüttüğü Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) projesinin, şirketler arasındaki üretim payı anlaşmazlıkları nedeniyle haziran ayında iptal edilmesinin ardından Alman hükümeti alternatif arayışlarına girmişti.

Kaynak: AA
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