İtalya, Türkiye ve Libya Zirvesi: Göç Yönetimi Vurgusu - Son Dakika
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İtalya, Türkiye ve Libya Zirvesi: Göç Yönetimi Vurgusu

01.08.2025 21:41
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İtalya, İstanbul'da düzenlenen Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi'nde "göç akınlarının yönetimi başta olmak üzere ortak zorlukların üstesinden gelmek için işbirliğini güçlendirmenin ele alındığını açıkladı.

İtalya, İstanbul'da düzenlenen Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi'nde "göç akınlarının yönetimi başta olmak üzere ortak zorlukların üstesinden gelmek için işbirliğini güçlendirmenin ele alındığını açıkladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Başbakanlık Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin bir araya geldiği İstanbul'daki zirveye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Görüşmede üç lider, göç akınlarının yönetimi başta olmak üzere ortak zorlukların üstesinden gelmek için işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı." ifadesine yer verildi.

Toplantıda, İtalya Başbakanı Meloni'nin, Türkiye ile bu alanda elde edilen "mükemmel sonuçları" hatırlattığı aktarılan açıklamada, "Edinilen derslerden yararlanarak Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin göç alanındaki çabalarını desteklemek için uygulama fırsatlarına" değinildiği belirtildi.

Açıklamada, Meloni'nin taraflarla "uluslararası insan ticaretine dahli olan suç şebekeleriyle mücadele etmek, düzensiz hareketlerin önlenmesini iyileştirmek ve Libya'nın karşı karşıya olduğu göç baskısını yönetmesine destek olmak için bir dizi eylem planını" ele aldığı kaydedildi.

İtalya'nın Libya'nın istikrarı, birliği ve bağımsızlığına olan bağlılığı ve Libya'nın liderliğinde, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteğiyle yürütülecek ve sonunda seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürece verdiği destek vurgulanan açıklamada, "Üç lider, açıkça belirlenmiş bir zaman dilimi içinde ortaklaşa gerçekleştirilecek somut eylemleri tespit etmek için teknik düzeydeki çalışmalara derhal devam etme konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, İstanbul, Türkiye, İtalya, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, Türkiye ve Libya Zirvesi: Göç Yönetimi Vurgusu - Son Dakika

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