İtalya, Ukrayna'ya gönderilen silahların sadece savunma amaçlı kullanılabileceğini belirtti - Son Dakika
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İtalya, Ukrayna'ya gönderilen silahların sadece savunma amaçlı kullanılabileceğini belirtti

İtalya, Ukrayna\'ya gönderilen silahların sadece savunma amaçlı kullanılabileceğini belirtti

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'ya gönderilen İtalyan silahlarının sadece savunma amaçlı kullanılabileceğini ve Ukrayna toprakları dışında kullanılamayacağını söyledi. Tajani, İtalya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini belirtirken, Rusya ile savaş halinde olmadıklarını ve amaçlarının barış masasına oturmak olduğunu dile getirdi.

31.05.2024 12:19
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'ya gönderilen İtalyan silahlarının Ukrayna toprakları dışında kullanılamayacağını söyledi.

Tajani, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na girişi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Uluslararası kamuoyunda bir süredir tartışılan Ukrayna'ya NATO askerlerini gönderme ve NATO silahlarının Rusya topraklarına yönelik kullanılması konularına dair görüşleri sorulan Tajani, "İtalyan hükümetinin pozisyonu son derece net. İtalya, Ukrayna'nın kendi bağımsızlığını savunmasına yardım ediyor ve edecek de. Dolayısıyla mali ve askeri açıdan yardım etmeyi sürdüreceğiz. Şurası açık ki herhangi bir İtalyan askerini, Ukrayna topraklarında savaşmaya göndermeyeceğiz, aynı şekilde silahlarımız, Ukrayna toprakları dışında kullanılamaz çünkü anayasamızın 11. maddesi bunu engellemektedir. Rusya ile savaş halinde değiliz. Biz sadece Ukrayna'nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmakla ilgileniyoruz ve bunu büyük kararlılıkla yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tajani, amaçlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i barış masasına oturtmak olduğunu ve Ukrayna'nın bağımsızlığını garanti eden adil bir barışa ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Antonio Tajani, "Rusya uluslararası hukuku ihlal ettiği için Ukrayna'yı gayrimeşru işgale karşı savunmak başka bir şey. 'Rusya ile savaştayız, Rus topraklarını vurmak için füze fırlatıyoruz' demek başka bir şey." dedi.

Bu konuda her ülkenin kendi yasalarına göre karar vereceğini belirten Tajani, "Biz, Ukrayna'nın savunulmasından ve hava savunma araçlarının sağlanmasından yanayız." diye konuştu.

Tajani, Ukrayna'ya daha önce gönderdikleri gibi Samp-T hava savunma füzelerinden daha fazla temin etmenin mümkün olduğunu ancak bu silahların Ukrayna içinde savunma maksatlı kullanılmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Ukrayna'ya gönderilen silahların sadece savunma amaçlı kullanılabileceğini belirtti - Son Dakika

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