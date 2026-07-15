İtalya ve Malta’da 15 Temmuz anma etkinlikleri

İtalya ve Malta'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Fahrettin Altun'un ortaklaşa ev sahipliğinde etkinlik yapıldı.

Programa Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov, Kırgızistan'ın Roma Büyükelçisi Ermek Omuraliev'in aralarında bulunduğu çok sayıda diplomat ve ilgili katıldı.

Etkinlikte, 15 Temmuz Şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğin açılışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 15 Temmuz'da akim bırakılan darbe girişimine ilişkin kısa filmi gösterildi.

Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, buradaki konuşmasında, İletişim Başkanlığının bugün için hazırladığı videonun kendisini derinden etkilediğini ifade ederek, 15 Temmuz Şehitleri'nin önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

Ülgen, 15 Temmuz 2016'da her şeyin tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın '15 Temmuz bütün Türkiye'nindir' ifadesi çok doğru. 15 Temmuz günü bu direnişte bulunmasaydık, bu iradeyi millet olarak sergilemeseydik bugün burada olmayacağımı çok iyi bilen bir vatandaşım, bir bürokratım, bir diplomatım. Çünkü yerimize bütün adayların ne kadar hazır olduğunu bizzat gördüm." dedi.

Kendisinin akim bırakılan darbe girişiminin ardından o dönem Türkiye'nin Güney Afrika nezdindeki büyükelçisi olarak atandığını aktaran Ülgen, bu ülkede özellikle son Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşının FETÖ'ye bağlı camiden alınarak asıl mezarına taşınması konusunda verdikleri mücadeleyi anlattı.

Büyükelçi Altun: "Hamdolsun ki başaramadılar"

Büyükelçi Prof. Fahrettin Altun da 10 yıl önce bugün Türkiye'nin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir taaruza ve ihanete maruz kaldığını belirterek, "Bir yanıyla menfur bir darbe girişiminin hedefi oldu ama esas itibarıyla muhatap olduğumuz şey darbe görünümlü bir işgal girişimiydi." diye konuştu.

Altun, 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Türkiye'nin hiçbir zaman bir terör örgütünün darbe girişimine şahit olmadığını kaydederek, "Hain terör örgütü FETÖ eliyle hayata geçirilmeye çalışılan bu darbe, işgal girişimi bu nedenle diğer darbe girişimlerinden farklı bir şekilde terör yöntemleri kullanarak başarıya ulaşmaya çalıştı. Sivil vatandaşlarımızı hedef aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulundu. Bu terör örgütünün hiçbir eşi benzeri olmayan yöntemler kullanarak, devletin tanklarını, uçaklarını, silahlarını kullanarak, kendi vatandaşlarını katlettiğini gördük. O gece şehitler verdik. Hepsini rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un toplumsal hafıza açısından çok acı bir sayfa olduğunu dile getiren Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"'Allah bu millete bir daha bir 15 Temmuz yaşatmasın' duasını ettiğimiz bir acı olay. 15 Temmuz bizim milli varoluşumuzun, birliğimizin, bekamızın önemli sac ayaklarından, sembollerinden birine dönüşmüş durumda. Milletimizin ortaya koyduğu bir destan. Milletimizin istiklaline, istikbaline sahip çıkma iradesini çok güçlü bir şekilde gösterdiği bir an. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben milletin üstünde bir güç tanımadım bugüne kadar. Milletimizi meydanlara davet ediyorum' diyerek yaptığı çağrıya, milletimizin, genciyle, yaşlısıyla verdiği karşılık ve bu çağrı üzerine milletin çıplak elleriyle tanklara, toplara, tüfeklere karşı mücadele verdiği o gerçekten kutlu gecenin adı 15 Temmuz. Unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. 15 Temmuz'daki acıyı da zaferi de birlikte hissediyoruz. Biliyoruz ki amaçları Türkiye'yi bir bağımlılık zincirine vurmaktı. Hamdolsun ki başaramadılar."

Büyükelçi Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007 yılında "e-muhtıra" hadisesinde askeri vesayete haddini bildirdiğini belirterek, "Dolayısıyla bu da milletin hafızasında vardı. Diğer taraftan tabii ki milletimizin darbelerle ilgili hafızası da o gece meydanlara çıkmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesiydi. Cumhurbaşkanımızın gerçekten verdiği mücadelenin çok büyük bir etkisi var. Cumhurbaşkanımız büyük bir cesaretle bu uluslararası silahlı terör örgütüne savaş açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, içerisinde yaşadıkları coğrafya dolayısıyla hiçbir zaman rehavete kapılmamaları gerektiğini de söyledi.

YEE Roma Türk Kültürü Direktörü Beyza Uzun Kutlay da yaptığı konuşmada, kültürel miras alanında araştırmalar yapmış biri olduğunu aktararak, toplumsal hafıza açısından bugünkü anmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Levent Becerik de o gece tüm dünyaya demokrasinin masa başında yazılan kurallarla değil meydanlarda azim ve kararlılıkla nasıl savunulacağını gösteren bir ülkenin temsilcileri olduklarını ifade etti.

Anma programında, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Como Camisi Din Görevlisi Mustafa Kaymaz tarafından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Konuklara, şehitler anısına helva ikram edilirken, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları aktaran fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Malta'daki tören tarihi Türk Şehitliği'nde yapıldı

Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nde de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Başkent Valetta yakınlarındaki Marsa semtinde bulunan Türk Şehitliği'nde sabah saatlerindeki törene, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Barkın Kayaoğlu, Büyükelçilik yetkilileri, Malta'da dil eğitimi gören subaylar ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Kayaoğlu'nun anıta çelenk bırakmasının ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma töreninde konuşan Büyükelçi Kayaoğlu, 10 yıl önce Türk milletinin iradesine kastedilen bir ihanet girişiminin yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin onurlu direnişi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bozguna uğratılan bu darbe girişimi, dünya demokrasi tarihine eşi görülmemiş bir irade örneği olarak geçmiştir. Milletimiz, o gece sokaklara inerek tankların önünde durmuş, meydanları terk etmemiş ve Türkiye'nin birlik ve gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Aradan geçen 10 yılda, 15 Temmuz Şehitlerimiz ve Gazilerimizin bıraktığı miras, Türkiye Yüzyılı'nın temel taşlarından biri olmaya devam etmiştir."

Kayaoğlu ve beraberindekiler daha sonra şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.