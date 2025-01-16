İtalya ve Tunus'tan Düzensiz Göçle Mücadele Vurgusu

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Tunus'u, düzensiz göçle mücadele ve insan kaçakçılığına karşı birlikte çalıştıkları güvenli bir ülke olarak gördüklerini söyledi.

Tajani, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Roma'daki Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Tajani, Tunuslu mevkidaşıyla olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, İtalya ve Tunus olarak Orta Doğu'da ateşkes ve barışı güçlendirmek, Akdeniz'in de bir göçmen mezarlığı değil, ticaret denizi olması için çalışacaklarını bildirdi.

İtalya'da zaman zaman bazılarının, Tunus'u göçmen iadeleri için güvenli ülke olarak görmediğini ifade eden Tajani, "Biz Tunus'u güvenli ve dost bir ülke olarak görüyoruz. Büyümesine katkıda bulunuyoruz. Tunus'u düzensiz göçle mücadelede ve insan kaçakçılığına karşı beraber çalıştığımız güvenli bir ülke olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Tajani, "İtalya'nın, Tunus ve Avrupa Birliği (AB) arasında köprü olmak istediğini bir kez daha söyledim." diye konuştu.

Nefti: "Son ateşkesin Filistinlilere yönelik soykırım savaşını sonlandırmasını umuyoruz"

Konuk Bakan Nefti de iki ülke arasında öncelikli konulardan olan düzensiz göçe değinerek, "Göçün arkasındaki nedenleri ele alarak insan ticareti ağlarıyla mücadelede işbirliği yapmayı içeren kapsayıcı bir yaklaşım gerekiyor." ifadesini kullandı.

Nefti, İtalya ile bağlarını daha güçlü hale getirmek için çalışacaklarını, her iki tarafın da yatırımlar, turizm, ekonomi, eğitim gibi sektörlerde kazan-kazan mantığıyla hareket edebileceğini belirtti.

Akdeniz'de istikrar, refah, dayanışma ve kalkınma için Tunus ve Roma'nın istikrarın iki faktörü olmaya devam edebileceğini dile getiren Nefti, Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çekerek, "Bu son ateşkesin Filistinlilere yönelik soykırım savaşını sonlandırmasını umuyoruz. Özellikle de Filistin halkının bu çok önemli bölgede barış, refah ve güvenliğe ulaşma özlemlerine yanıt verebileceğini umuyoruz." dedi.

Öte yandan, iki bakan, basın toplantısının başında iki ülke arasında karşılıklı sürücü ehliyetlerinin tanınması ve enerji alanında bazı anlaşmalar imzaladı.