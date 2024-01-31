İtalyan Kilisesi\'ne Saldırıda Şüphelilerin Görüntüleri Paylaşıldı

EDDA SÖNMEZ
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen 2 şüphelinin emniyetteki görüntüleri ve olay günü giydikleri ayakkabı ve kıyafetler paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren T.D.'nin olaydan sonra eşkalini değiştirmek için sakallarını kestiği öğrenildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırganın ateş açması sonucu 52 yaşındaki Tuncer Cihan ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay yerinden yaya olarak kaçan iki saldırgan aynı gün emniyet güçleri tarafından yakalanmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yakalanan 2 şüphelinin olay günü giydikleri ayakkabı kıyafetler ve emniyetteki fotoğraflarını paylaştı. Saldırıyı gerçekleştiren D.T.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.
Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından faillere yönelik yürütülen operasyonlarda, silahlı eylemi gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D.'nin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan 3'ü Türk toplam 28 şüphelinin TEM Şubedeki sorgusu devam ediyor. Şüphelilerin sorguları tamamlandıktan sonra perşembe günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haber Bahane programının konuğu olan Bircan Bali, eski sevgilisinden şiddet gördüğünü ve yaşadığı acıyı anlattı. Bali, ayrıca eski sevgilisinin adını taşıyan dövmeyi hala vücudunda taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şiirli göndermede bulunarak, CHP'nin amacının seçim kazanmak değil, kurultay kazanmak olduğunu belirtti. İnce, ayrıca partisinin 23 belde belediye başkan adayını açıkladı ve stratejilerini paylaştı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › İtalyan Kilisesi'ne Saldırıda Şüphelilerin Görüntüleri Paylaşıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?