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İtalyan Kilisesi'ne Saldırıda Şüphelilerin Görüntüleri Paylaşıldı - Son Dakika
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İtalyan Kilisesi'ne Saldırıda Şüphelilerin Görüntüleri Paylaşıldı

İtalyan Kilisesi\'ne Saldırıda Şüphelilerin Görüntüleri Paylaşıldı

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen 2 şüphelinin emniyetteki görüntüleri ve olay günü giydikleri ayakkabı ve kıyafetler paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren T.D.'nin olaydan sonra eşkalini değiştirmek için sakallarını kestiği öğrenildi.

31.01.2024 13:06  Güncelleme: 13:22
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EDDA SÖNMEZ

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen 2 şüphelinin emniyetteki görüntüleri ve olay günü giydikleri ayakkabı ve kıyafetler paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren T.D.'nin olaydan sonra eşkalini değiştirmek için sakallarını kestiği öğrenildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırganın ateş açması sonucu 52 yaşındaki Tuncer Cihan ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay yerinden yaya olarak kaçan iki saldırgan aynı gün emniyet güçleri tarafından yakalanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yakalanan 2 şüphelinin olay günü giydikleri ayakkabı kıyafetler ve emniyetteki fotoğraflarını paylaştı. Saldırıyı gerçekleştiren D.T.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından faillere yönelik yürütülen operasyonlarda, silahlı eylemi gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D.'nin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan 3'ü Türk toplam 28 şüphelinin TEM Şubedeki sorgusu devam ediyor. Şüphelilerin sorguları tamamlandıktan sonra perşembe günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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