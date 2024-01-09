İtalyan Sanatçı Asya Seyahatini Resim Sergisiyle Anlattı

İtalyan sanatçı Francesca Biondi, Asya ülkelerine gerçekleştirdiği ziyarete dair gözlemlerini içeren resim sergisine ilişkin, "Asya'daki hatıralarımı resim çalışmaları aracılığıyla geri getirmekten memnunum." dedi.

Biondi, Artizan Sanat'ta ziyarete açılan "Doğuya Doğru" (Towards East) sergisine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sergideki resimlerin 2018'den 2020'ye kadar Türkiye ile başlayıp 15 Asya ülkesini kapsayan gezilerindeki hikayelerin özeti niteliğinde olduğunu belirten Biondi, "Bu seyahatlerin hiçbirisinde uçak kullanmadım. Bütün ulaşımımı deniz ve kara üzerinden toplu taşımayla yaptım. Gittiğim ülkeleri iyi gözlemleyebilmek için yerel halkın kullandığı vasıtaları kullanmaya özen gösterdim." açıklamasını yaptı.

"Portrelerin orijinallerini, çizdiğim kişilere verdim"

Gittiği her ülkede uluslararası misafir ağırlama uygulaması "Couchsurfing" aracılığıyla evlerde kaldığı bilgisini veren Biondi, "Asya'daki hatıralarımı, resim çalışmaları aracılığıyla geri getirmekten, hikayelerimi insanlara anlatmaktan, aldığım geri bildirimlerden ve sanatçılarla yaptığım faydalı konuşmalardan memnunum." ifadesini kullandı.

Biondi, Türkiye ile başladığı Asya seyahatinde İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin, Vietnam, Laos, Kamboçya, Tayland, Myanmar, Hindistan, Nepal ve Pakistan'ı gezdiğini anlatarak, "Burada sergilenen yağlı boya çalışmalarından 21'ini, seyahati bitirdikten 1 yıl sonra yapmaya başladım. Gezip gördüğüm yerlere dair düşüncelerimin ve en iyi hatıralarımın bir kompozisyonu niteliğinde oldu." diye konuştu.

Portre çalışmalarını ise çoğunlukla seyahat sırasında çizdiğini aktaran İtalyan sanatçı, "Resmini çizdiğim kişilere unutamayacakları bir hediye olması için portre resimlerin orijinalini onlara hediye ettim. Burada sergilediklerim ise kopyası." dedi.

"Türkiye zaten bana hiç yabancı gelmeyen bir ülke"

Francesca Biondi, Asya seyahati boyunca gezdiği her ülkenin farklı özelliklerine hayran olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İran ve Myanmar'da halkın bana gösterdiği kibarlıktan çok etkilendim. Myanmar'da bir yere gitmek için yolda durdurduğum çoğu kişi, beni adresime götürebilmek için kendi yolunu uzattı. Bu kadar sıcak karşılanmayı beklemiyordum. Çin'in çok büyük ve modern yapısına hayran kaldım. Hindistan'ın çeşitliliği beni büyüledi. Türkiye zaten bana hiç yabancı gelmeyen ve kendimi evimde gibi hissettiğim bir ülke. Bilmiyorum belki çok kanıksadığımdandır ama gerçekten Türkiye'den çok keyif alıyorum."

Başkalarıyla tanışmak, dünyaya ve kendisine dair bakış açısını genişletme fırsatı sunan bu projeyi kendisi için değerli bir hediye olarak gören Biondi, bu yolculuğu izleyicilerle birlikte yaşama temennisinde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle Asya serüvenini yarıda bırakmak zorunda kaldığını kaydeden sanatçı, yakın zamanda yine Asya kıtasını dolaşmayı planladığını sözlerine ekledi.

Artizan Sanat'ın bu yılki ilk etkinliği olan "Doğuya Doğru" sergisi, 20 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak. Geçen yıl boyunca çok sayıda butik sergiye imza atan Artizan Sanat, bu yıl çeşitli konseptlerde kültür ve sanat etkinliklerini sürdürecek.