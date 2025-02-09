İtalyan Şefin Oğluna Başsağlığı - Son Dakika
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İtalyan Şefin Oğluna Başsağlığı

İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden şefin oğlu için büyükelçilik başsağlığı mesajı yayımladı.

09.02.2025 21:52
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(ANKARA) - İstanbul Kadıköy'de, alışveriş yapmak için gittiği pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından "Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatından duyduğumuz derin üzüntüyü ifade etmek isteriz" mesajı paylaşıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da "Çok üzgünüm, bir çocuğumuzu bu şekilde kaybetmenin derin acısını kalbimde hissediyorum" ifadesini kullandı.

İtalya Büyükelçiliği, Kadıköy'deki bit pazarında geçtiğimiz haftalarda bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Büyükelçi Giorgio Marrapodi ve tüm Büyükelçilik olarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatından duyduğumuz derin üzüntüyü ifade etmek isteriz. Bu acı kayıp dolayısıyla ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:

"Sokak ortasında bir çocuk, başka bir çocuk tarafından canice katledildi. Sebepsiz, durduk yere... Çok üzgünüm, bir çocuğumuzu bu şekilde kaybetmenin derin acısını kalbimde hissediyorum. Çocuğumuza rahmet; ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Çocuklarımızı koruyamadığımız bir düzeni asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Bu bozuk düzeni yok edene, her çocuk için güvenli, yaşanabilir bir ülke kurana kadar mücadele edeceğim, edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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