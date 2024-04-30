İtalyan Tarihçi: İsrail'in Filistin'deki Yerleşim Faaliyetleri Uluslararası Hukuka Aykırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalyan Tarihçi: İsrail'in Filistin'deki Yerleşim Faaliyetleri Uluslararası Hukuka Aykırı

İtalyan Tarihçi: İsrail\'in Filistin\'deki Yerleşim Faaliyetleri Uluslararası Hukuka Aykırı

İtalya'nın Turin Üniversitesinden Doç. Dr. Lorenzo Kamel, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin 'uluslararası hukuka aykırı' olduğunu söyledi. Kamel, işgal altındaki topraklarda sivil yerleşimlerin kurulmasının, 'işgalci bir gücün kendi sivil nüfusunun bir kısmını işgal ettiği bölgeye nakletmesini veya işgal altındaki topraklardaki nüfusu sınır dışı etmesini yasaklayan' Roma Statüsü'nden çok daha önce 'yaygın bir şekilde savaş suçu olarak kabul edildiğinin' altını çizdi.

30.04.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Turin Üniversitesinden Doç. Dr. Lorenzo Kamel, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu söyledi.

İtalyan tarihçi Doç. Dr. Kamel, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine ilişkin AA muhabirine konuştu.

İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Kamel, "(Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri) Kalıcı barış umutlarını baltalıyor." ifadesini kullandı.

Kamel, işgal altındaki topraklarda sivil yerleşimlerin kurulmasının, "işgalci bir gücün kendi sivil nüfusunun bir kısmını işgal ettiği bölgeye nakletmesini veya işgal altındaki topraklardaki nüfusu sınır dışı etmesini yasaklayan" Roma Statüsü'nden çok daha önce "yaygın bir şekilde savaş suçu olarak kabul edildiğinin" altını çizdi.

Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan İngiltere imzalı "Balfour Deklarasyonu"na ilişkin de konuşan Kamel, "(Deklarasyonda) İngiliz perspektifinden bakıldığında bile açıkça nüfusun diğer kesimlerinin haklarının ve konumlarının korunmasına dikkati çekilmiştir." dedi.

Kamel, "Söz konusu haklar, yeni yerleşimlere tahsis edilen sürekli fonlar, Ürdün Vadisi'ndeki yaklaşık 8 bin dönümlük Filistin toprağına el konulması ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi tarafından özel olarak yasaklanan bir politika olan yerel doğal kaynakların sömürülmesi yoluyla ihlal edildi ve hala ihlal ediliyor." diye konuştu.

Balfour Deklarasyonu'ndan yaklaşık 5 yıl sonra hazırlanan ve deklarasyona atıfta bulunarak Filistin'de kurulacak Yahudi devletine yönelik çerçevenin belirlendiği belgede de Filistin'in tamamının "Yahudi ulusal yurduna dönüştürülmesinin düşünülmediğini" kaydeden Kamel, "Filistin'in içinde bir yurdun (Yahudi devletinin) kurulmasından bahsediyor." dedi.

Kamel, 1922 yılında hazırlanan Filistin Yetki Belgesi'nin de bölgedeki halkların her birine "kesintisiz bir ulusal kalkınma sağlamayı amaçlayan bir anlayışla" onaylandığını belirterek, belgelerde, Yahudi ve Filistinlilerin birlikte yaşadığı bölge olarak "ortak ev" nitelendirmesinin yer aldığına işaret etti.

İsrailli liderlerin, Batı Şeria'daki antik bölgelerdeki yasa dışı yerleşimlere "tarihi gerekçe" arayışlarına da değinen Kamel, "Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklar, 1000 yıllık tarihi boyunca yalnızca tek bir halka ait olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan tarihçi Kamel, bölge halklarının kendi kaderini tayin haklarına saygı gösterilmesinin şart olduğunu vurgulayarak, "İsraillilere benzer şekilde Filistinlilerin de kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterin." dedi.

Uluslararası toplumun İsrail-Filistin arasındaki sorun karşısındaki ciddiyetini sorgulayan Kamel, "ABD ve AB de dahil olmak üzere uluslararası toplum bu konuda ciddiyse, konuyla ilgili uluslararası fikir birliğine aykırı hareket eden İsrail veya Filistin hangi taraf olursa olsun yaptırım uygulamalıdır. Aksi taktirde, iki devletli çözüm sloganı, güçlü tarafın kendi lehine kullandığı bir araç haline gelir." diye konuştu.

Doç. Dr. Kamel, "Nihayetinde, hatta tarihin ışığında, hiç kimse Filistinlilere kendi kaderlerini tayin hakkıyla ilgili ne yapabileceklerini veya yapmaları gerektiğini söyleme hakkına sahip hissetmemelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan Tarihçi: İsrail'in Filistin'deki Yerleşim Faaliyetleri Uluslararası Hukuka Aykırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
10:04 Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda patlama Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda patlama
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 11:57:35. #1.13#
SON DAKİKA: İtalyan Tarihçi: İsrail'in Filistin'deki Yerleşim Faaliyetleri Uluslararası Hukuka Aykırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement