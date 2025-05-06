İtfaiye Ekipleri Kediyi Kurtardı

Aracın kapısına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
HATAY - Hatay'da aracın kapısına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde park halindeki kapısı açık aracın kapısına kedi sıkıştı. Durumu fark eden araç sahibi kediyi kedi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla kedi, sıkıştığı kapı arasından kurtarıldı.
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