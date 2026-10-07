İtirafçı Yakut, İBB Davası\'nda 10 milyonluk çeki Ongun\'a odasında teslim ettiğini söyledi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Davası'nın 94'üncü gününde tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile itirafçı reklamcı Cüneyt Yakut arasında tartışma yaşandı. Yakut, "Alt taşeronluk işi yapmıştım. 10 milyonluk çeki Murat Ongun'a odasında teslim ettim" dedi. Ongun'un "Medya AŞ'nin hangi ihalesinin alt taşeronuydun" sorusuna ise Yakut, "Yazılı olarak sunacağım" yanıtını verdi. Yaşanan tartışmada Yakut'un "Allah'sız" demesinin ardından duruşmaya ara verildi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 94'üncü gün yapılıyor.

Duruşmada savunma yapan eski Ağaç AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Metin Aras, şunları söyledi:

"Bugün burada ve karşınızda hiçbir sürecinde etkili ve yetkili olmadığım bir dosya sebebiyle bulunmaktayım. 15 Kasım 2023 tarihinde tüm ihale süreci tamamlanmış bir dosya sebebiyle yargılanırken 27 Kasım 2023 tarihinde, yani ihale sürecinin tamamlanıp idareyle sözleşmenin imzalanmasından tam 12 gün sonra işe başlamış biri olarak kararı ve yorumu size bırakıyorum. Uygulamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 27 Kasım 2023 tarihinden 01 Ocak 2026 tarihine kadar görev, yetki ve sorumluluğum; ihalesi tamamlanmış mahallerde müteahhidi belli olmuş işlerin teknik ve idari şartnamesine uygun olarak zamanında, eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını takip etmek, imalat sonucunda yapılan hak edişlerin doğru olup olmadıklarını kontrol ettikten sonra kurum bünyesindeki ilgili birime sevk etmekten ibaret olup onu da Anadolu ve Avrupa Yakası müdürlüklerim, onların altındaki şeflikler ve şefliğe bağlı işinin ve mesleğinin yetkin teknik personellerim vasıtasıyla yapmaktaydım."

PARA TESLİM ETTİĞİNİ BEYAN ETTİĞİ KİŞİYLE TANIŞMASINI HATIRLAMADI

Daha sonra itirafçı sanık Süleyman Uzun'un savunmasına geçildi. Ağaç AŞ'den düzenli ödeme alamadığını öne sürerek tutuklu Hüsnü Yüksel Tunar'a iki kez 100 bin dolar verdiğini iddia eden Uzun, Tunar'ı tanıdığını ancak samimiyetinin olmadığını, numarasını ise Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'tan aldığını anlattı. Tunar'ın "Biz nerede tanıştık" sorusuna "Hatırlamıyorum" demesi üzerine Tunar, "Dragos'ta tanışmış olabilir miyiz" diye sordu. Uzun, "Olabilir" dedi. Tunar da "Biz Dragos çiftliğinde tanıştık, telefonlarımızı da orada aldık" ifadelerini kullandı.

"YALAN" DEDİĞİ İFADESİYLE İLGİLİ "KORKTUM" DEDİ

İtirafçı Ali Yakut'un savunmasının ardından tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, "Bu dosyada 20 saat arayla iki farklı ifadeniz var. Biri poliste, biri savcılıkta. Savcılıkta verdiğiniz ifadede polisteki ifadenizin yalan olduğunu söylüyorsunuz. Yalan konuşmanızdaki motivasyon neydi" diye sordu. Yakut, "Gece saat 23.00'te polis emniyet müdürlüğüne çağırınca korktum" dedi.

SORULARIN PEK ÇOĞUNA CEVAP VERMEDİ

İtirafçı Cüneyt Yakut da savunmasında firari Emrah Bağdatlı üzerinden Murat Ongun'u suçladı. Savunması bitince Murat Ongun, Cüneyt Yakut'a soru sormak için söz aldı. Yakut, pek çok soruya "Cevap vermek istemiyorum" derken Ongun'un soruları devam ettiği sırada ise "Yeminli bir ek ifade vermek istiyorum" dedi. Ongun'un Bağdatlı ile bir çark kurarak ihaleler organize ettiğini öne süren Yakut ile Ongun arasında tartışma yaşandı. Ongun, "Bağdatlı nefes alsa benden biliniyor" tepkisini gösterdi.

"ALLAH'SIZ" DEDİ

Yakut, "Alt taşeronluk işi yapmıştım. 10 milyonluk çeki Murat Ongun'a odasında teslim ettim" dedi. Ongun'un "Medya AŞ'nin hangi ihalesinin alt taşeronuydun" sorusuna ise Yakut, "Yazılı olarak sunacağım" yanıtını verdi. Yakut, Ongun'a "Şoförler, muhasebeciler, insanlar boş yere yatıyor burada. 'Emrah'la yedim' desene, insanlar çıksın. Allah'sız" dedi. Yakut, devamında ise mahkeme başkanına dönerek "Şekerim var" diye seslendi. Yaşanan tartışma nedeniyle duruşmaya ara verildi.