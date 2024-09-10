İtirafçının Narin'in Cenazesini Bıraktığı Yol Görüntülendi
DHA, Narin'in cenazesini teslim alan itirafçının dere yatağına bırakmak için gittiği yolu görüntüledi. Olayın detayları ve itirafçının ifadesi, soruşturma sürecinde önemli bilgiler sağlıyor. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, cinayetle ilgili yeni ipuçları sunabilir.
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10.09.2024 20:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: İtirafçının Narin'in Cenazesini Bıraktığı Yol Görüntülendi - Son Dakika
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