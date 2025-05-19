İTÜ\'de Dev Türk Bayrağı Sergilendi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) hazırlanan 6x4 metre boyutundaki Türk bayrağı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kampüste sergilenmeye başlandı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin otuzdan fazla ilinden, 15 ila 86 yaş aralığında 300'ü aşkın gönüllünün gönderdiği toplam 3 bin 80 örgü motifinin birleştirilmesiyle oluşturulan bayrak, İTÜ Örgü Kulübü öncülüğünde Ayazağa Kampüsü'nde sergileniyor.

Dikim süreci 3 hafta süren bayrağın oluşturulmasında İTÜ mezunu tekstil mühendisi Hikmet Yıldız Ekşi ile bazı kulüp üyeleri aktif rol aldı.

Dev Türk bayrağı, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde görülebilir.