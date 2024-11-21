İTÜ\'de Yeşil Dönüşüm Sempozyumu Başladı

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İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (İSEM2024) başladı.

Çevre Vakfı, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), Akademik Perspektif ve çeşitli üniversitelerin işbirliğinde düzenlenen bu yılki sempozyumun teması "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi.

Çevre Vakfı ve İSEM2024 Sempozyumu Başkanı Prof. Dr. İsmail Koyuncu, üniversitenin Ayazağa Kampüsü'ndeki programda yaptığı konuşmada, sempozyumla çevresel zorlukların yanı sıra ahlaki prensipleri de koruma hedeflerinin bulunduğunu söyledi.

Disiplinler arası diyalog ve işbirliğiyle çevresel konuların ahlaki boyutlarını da incelediklerini belirten Koyuncu, "Yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve kurumsal düzeyde yeşil dönüşümü sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yıl, kolektif eylem ve dönüştürücü değişimi öne çıkararak mevcut ve gelecek nesillerin refahını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata da İTÜ'nün "Yeşil Kampüs" projesine dikkati çekerek, "Sıfır Atık Belgesi alan kampüslerimizde enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerjiyi entegre etmeye yönelik projeler yürütüyoruz. Ayrıca, disiplinler arası sürdürülebilirlik yüksek lisans programımız ve su tasarrufu farkındalığını artırmaya yönelik eğitimlerimizle sürdürülebilir yaşam kültürünü teşvik ediyoruz." diye konuştu.

"Doğada sürdürülebilirlik önce çevre ahlakıyla başlar"

ÇEKUD Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise çevresel sorunların çözümünde ahlaki bir yaklaşımın önemli olduğunu dile getirdi.

Debik, "Yeşil dönüşüm, vahşi kapitalizmin pişmanlık ilanı gibidir. Ancak ahlaki değerlerle inşa edilmezse, çevresel sorunlara sürdürülebilir bir çözüm sunamaz. Ahlak yerleşmeden yeşil çevreyi sürdürülebilir kılmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde türlerin yüzde 68'inin yok olduğuna işaret eden Debik, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ise ani yağışlardan kaynaklanan sel olayları yüzde 50 arttı. Kişi başına düşen yıllık su miktarı kritik seviyelere yaklaştı. Doğada sürdürülebilirlik önce çevre ahlakıyla başlar. Bu ahlak yerleşmeden yeşil çevreyi sürdürülebilir kılmak mümkün değil. Tek tek bireyler olarak, toplum olarak dünyanın son gününü yaşıyor olsak dahi o fidanı diktirecek bir anlayışla hareket etmedikçe istenilen amaca, arzu edilen sonuca ulaşamayız."

Sempozyumda üç gün boyunca gerçekleştirilecek 12 oturumda, alanında uzman akademisyenler ve çevre kuruluşlarının temsilcileri tarafından, "Sürdürülebilirlik Yönetimi", "Yeşil Dönüşüm", "Çevre Hukuku", "Çevre ve Sağlık", "Doğal Afetler ve Çevre", "Göç ve Çevre", "Atık Yönetimi", "Enerji" ve "Su Yönetimi" gibi konular ele alınacak.