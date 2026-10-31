İTÜ Rektörü Mandal, mezun olduğu lisede öğrencilerle deneyimlerini paylaştı - Son Dakika
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İTÜ Rektörü Mandal, mezun olduğu lisede öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

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İTÜ Rektörü Mandal, mezun olduğu lisede öğrencilerle deneyimlerini paylaştı
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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, mezun olduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluştu. Mandal, “Bir Hayat Yolculuğundan Gençlere Tecrübeler” söyleşisinde deneyimlerini paylaşıp kariyer tavsiyeleri verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, mezun olduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

"Bir Hayat Yolculuğundan Gençlere Tecrübeler" başlıklı söyleşide öğrencilerle buluşan Mandal, eğitim ve kariyer hayatında edindiği deneyimleri paylaştı.

Öğrencilere hedef belirleme, azim, başarı ve kariyer planlaması konularında tavsiyelerde bulunan Mandal, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Söyleşide öğrenciler, geleceklerine ilişkin farklı bakış açıları kazanma fırsatı buldu.

Kaynak: AA
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