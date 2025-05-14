İTÜ ve Sıfır Atık Vakfı\'ndan İşbirliği Protokolü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sıfır Atık Vakfı arasında sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanlarında lisansüstü düzeyde nitelikli eğitimden ileri araştırma projelerine, toplumsal katkıdan uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine uzanan geniş bir yelpazede işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın imzalarıyla hayata geçti.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mandal, bu anlamlı işbirliğinin hem İTÜ hem de Türkiye için verimli sonuçlar doğuracağına inancının tam olduğunu ifade ederek, protokolün gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve Sıfır Atık Vakfı yetkililerine teşekkür etti.

Sıfır Atık Vakfı ile İTÜ arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle lisansüstü düzeyde nitelikli eğitim vermeyi, alanında ileri araştırma projeleri geliştirmeyi, toplumsal katkı üretmeyi ve uluslararası ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Mandal, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlanacak bu projelerle, İTÜ'lü öğrencilere hem akademik hem de sosyal yetkinlikler bakımından daha donanımlı bir eğitim ortamı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.???????

İşbirliği protokolü, İTÜ'de sıfır atık ve sürdürülebilirlik odaklı lisansüstü eğitim programları başlatılmasını ve bu programlar aracılığıyla ulusal ve uluslararası seviyede yetenekli uzmanlar yetiştirilmesini amaçlarken, bu kapsamda eğitim görecek öğrenciler burs desteğinden faydalanacak.

İTÜ'deki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler ve çalışanlar protokol sayesinde eğitim-öğretim, bilimsel projeler, girişimcilik ve sosyal dayanışma alanlarında ortak çalışmalar yapma fırsatı elde edecek.

Protokol, hem çevre dostu ve sürdürülebilirlik uygulamaları yaygın hale getirecek hem de İTÜ'nün fiziki altyapısını güçlendirecek.