İvrindi\'de Ahır Yangını: 180 Balya Zarar Gördü

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 180 balya ot ve saman zarar gördü.

Ilıca mevkisi Damlar bölgesindeki bir ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, 180 balya ot ve samanın zarar gördüğü belirlendi.