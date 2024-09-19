İyi Niyetli Çıraklık Örneği - Son Dakika
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İyi Niyetli Çıraklık Örneği

İyi Niyetli Çıraklık Örneği

Antalya'da çırak olan 13 yaşındaki Yaşar, marketten alışveriş yapıp parasını bıraktı.

19.09.2024 11:30
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ANTALYA'da hafta sonları sanayide çıraklık yapan ortaokul öğrencisi Yaşar Ümit Sertel (13), markette iş yeri sahibinin olmadığını görünce aldıklarını kameraya gösterip, ücretini tezgaha bıraktı.

Akdeniz Sanayi Sitesi'nde öğle molasında dükkanını kapatarak giden market sahibi Ömür Erhan Akın (50), iş yerinin otomatik kepenklerinin kapanmadığını fark etmeyip ayrıldı. Hafta sonu sanayideki bir iş yerinde çıraklık yapan 7'nci sınıf öğrencisi Yaşar Ümit Sertel, kola ve bardak almak için kapısı açık markete girdi. İçeride kimsenin olmadığını fark eden Sertel, market sahibine seslendi ancak karşılık alamadı. İş yeri sahibini bulamayan çırak, aldığı kola ve bardağı dükkandaki güvenlik kamerasına gösterdi, ardından aldıklarının ne kadar tuttuğunu hesaplayıp, ücretini tezgaha bıraktı. Aldıklarını ve bıraktığı parayı kameraya gösteren çırak, iş yeri sahibi markete döndüğünde ona da haber verdi.

'KEPENKLER KAPANDI ZANNETTİM'

6 yıldır market işiyle uğraştığını söyleyen Ömür Erhan Akın, Dükkandaydım, bir an için işim çıktı. O arada dükkanın otomatik kepenklerini kapattığımı zannettim. Kumandaya bastım sandım, kepenkler kapanmamış. Başka bir dükkanda birkaç dakikalık işim vardı. Çocuğun biri markete gelmiş, aslında çırak, bir şeyler almış. Birkaç saat sonra geldi, kendisi söyledi. 'Abi, ben şunları aldım' dedi. Bir baktım tezgahın üzerinde para var. Sonra kamera kayıtlarını gördüm. Kola ve bardak almış, parasını tezgaha bırakmış. Ben de gurur duydum. Böyle insanların, ailelerin bu çocukları yetiştirip, buralarda çalıştırması bizim için mucize gibi. Aldıklarını kameraya gösteriyor, orada çok gurur duydum. Ücretini de bırakıyor zaten fiyatları az çok biliyorlar. Çok mutlu oldum, sevindim. Bir çırak için güzel bir şey, inşallah bunlar insanlarımıza örnek teşkil eder diye konuştu.

'BOŞ ZAMANLARIMDA ÇIRAKLIK YAPIYORUM'

Sanayideki iş yerinde hafta sonları çıraklık yaptığını söyleyen Yaşar Ümit Sertel ise Dükkana geldiğimde hiç kimse yoktu. Arka tarafa da baktım, kimse yoktu. Bağırıp, çağırdım kimse yoktu. Ben de fiyatını bildiğim için kola almıştım. Kasanın arkasına geçip, bardak almıştım. 70 lira tuttuğunu bildiğim için parayı tezgaha bıraktım, aldıklarımı ve parayı kameraya da gösterdim. 2 saat sonra geri geldim, dükkan sahibine olayı anlattım. Sonra da marketçi abi kamera kayıtlarını izlemiş. Ayşe- Ahmet Atmaca Ortaokulu'nda okuyorum, 7'nci sınıf öğrencisiyim dedi.

Haber-Kamera Tunahan KIR ANTALYA,

Kaynak: DHA

Alışveriş, Antalya, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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