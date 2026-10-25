İYİ Parti 9. yılını kutladı, Poyraz ilk seçimde iktidarı bitirmeyi hedefliyor

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(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti'nin, 9 yılı geride bıraktığını, her gün yeşeren bir umutla ilerlediklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde ilk seçimde zaten birinci planımız, bu iktidarla milletin artık imtihanını sona erdirmek" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, partisinin 9. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Poyraz, "Umutsuzlukla başlayan bir 9 yıl ve her gün yeşeren bir umut, o 9 yıl boyunca. Bizim için kıymetli, Türk milleti için kıymetli. Türk milletine hizmet etme kararlılığımızı ortaya koyduğumuz ve bir arada olduğumuz, bir arada olmanın da gücünü hissettiğimiz bir 9 yıl. Nice 9 yıllar diliyorum, hem milletimize hem İYİ Parti ailemize. Çünkü İYİ Parti ailesi zaten Türk milletinin özü, Türk milletinin bir parçası" diye konuştu.

Umudu, heyecanı, canlı ve diri tuttuklarını, tüm olumsuzluklara rağmen mücadelelerinde, kararlılıklarında hedeflerinin doğru olduğunu bildiklerini söyleyen Poyraz, mücadeleye de kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN KİŞİLERE DEĞİL, SİSTEME İHTİYACI VAR"

Uğur Poyraz, "Önümüzdeki dönemde ilk seçimde zaten birinci planımız, bu iktidarla milletin artık imtihanını sona erdirmek. Bu iktidarla ilk planımız bu. ve bu planımız aslında Türkiye'nin tekrar parlamenter demokrasiye kavuşması için de önemli bir adım olacak. Türkiye'nin kişilere ihtiyacı yok. Türkiye'nin partilere de ihtiyacı yok. Türkiye'nin bir sisteme ihtiyacı var. İşte İYİ Parti, Türkiye'yi bir sisteme kavuşturmak için mücadele eden bir siyasi parti. Dolayısıyla o mücadele ve kararlılığı da Sayın Dervişoğlu'nun liderliğinde güçlenerek hedefe doğru ilerliyor" şeklinde konuştu.