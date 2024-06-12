İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildi

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İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel BaşkanıMüsavat Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebiyle müşterek disiplin kuruluna sevk edildi.

Genel Başkan Yardımcısı Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel Başkanımız Sayın D. Müsavat Dervişoğlu tarafından, Parti Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA