İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, Genel Başkan Dursun Müsavat Dervişoğlu tarafından tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

12.06.2024 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel BaşkanıMüsavat Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebiyle müşterek disiplin kuruluna sevk edildi.

Genel Başkan Yardımcısı Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel Başkanımız Sayın D. Müsavat Dervişoğlu tarafından, Parti Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: AA

Dursun Müsavat Dervişoğlu, Hakan Şeref Olgun, Sosyal Medya, Milletvekili, Rıdvan Uz, Çanakkale, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement