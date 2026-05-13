İyi Partili Usta: "Havza Neden Hala Afet Bölgesi İlan Edilmedi?"

13.05.2026 16:48  Güncelleme: 17:50
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Havza'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgenin afet bölgesi ilan edilmemesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. Usta, esnafın ciddi maddi kayıplar yaşadığını belirterek hükümetten acil müdahale beklediklerini ifade etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Havza neden hala afet bölgesi ilan edilmedi? Çok ciddi mal kaybı var, çarşı neredeyse yok olmuş durumda. Neyi bekliyorsunuz?" diye sordu.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, üün akşam itibariyle Havza'da büyük bir sel felaketi olduğunu hatırlattı. Havzada zarar gören yerleri tespit ettiklerini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir felaket var. Evet can kaybı yok çok şükür. Can kaybı yok ama çok ciddi bir mal kaybı var; ana cadde, paralellerindeki bütün caddelerde esnaf bitmiş durumda. Fakat şu ana kadar hala burası afet bölgesi ilan edilmemiş. Dün Vali Bey vardı, diğer kamu görevlileri vardı, belediye başkanları vardı; orada da söyledim, bu talebi herkesin yükseltmesi lazım. Havza bir an evvel afet bölgesi ilan edilmeli. Bakın geçmişte Rize'nin Güneysu ilçesinde, Çayeli ilçesinde, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bunlar yapılmış. Yani ilçe bazında sel felaketi nedeniyle afet bölgesi ilan ediliyor ama şu ana kadar Havza ilan edilmedi. Buradaki esnaf çok zor durumda. Zaten insanlar borçluydu, insanları daha fazla perişan etmenin bir gereği yok. Bunu hükümetten bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

