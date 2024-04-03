İYİ Parti'den Mut Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan mazbatasını aldı.
Adliyede düzenlenen törende İlçe Seçim Kurulu yetkilileri, Orhan'a mazbatasını verdi.
Orhan, programın ardından belediye binasına geçti.
Ziyaretçilerin tebriklerini kabul eden Orhan, göreve başladı.
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu. İftar yemeğinde Prizren'e has sadece Ramazan aylarında sofralarda bulunan yumurtalı pitayka ile diğer geleneksel yemekler ikram edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti. Yapılan aramalarda, bir şahsa ait ahırda gizlenmiş 3 adet uzun namlulu silah, 10 şarjör, ruhsatsız bir av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor. Dernek başkanı Nihat Bulut, ramazan ayı boyunca belirli günlerde ekmek dağıtımı yaptıklarını söyledi. Bulut, şuana kadar 10 bin ekmek dağıttıklarını belirterek, 'İlçe meydanında 4 bin ekmek dağıtıyoruz. Kalan 5 günde planlarımız var. Günlük 2 bin ekmek olmak üzere 10 bin ekmek dağıtacağız.' dedi.
Tunceli'de 4 kurum ortaklığında kaçak ürün, hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki kasap, manav, market ve şarküterilere yönelik denetimlerde bulundu.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan yeni görüntülerde, gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar görülüyor. Yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
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