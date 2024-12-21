İYİ Parti'den Özlem Gürses'e Tepki

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(ANKARA)- İYİ Parti, gazeteci Özlem Gürses'e ev hapsi kararı verilmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Kaçma şüphesi olmayan, işlediği iddia edilen suça dair yegane delil zaten kamuoyuna mal olduğu için delil karartma ihtimali olmayan bir gazeteciye ev hapsi vermek; gazeteciliği hapsetmek, kelepçe takmak da adaleti kelepçelemektir. Kahrolsun istibdat; yaşasın hürriyet, adalet, eşitlik" ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından, gazeteci Özlem Gürses'e ev hapis cezası verilmesine tepki mesajı yayınlandı. "Gazeteciyi hapsetmek, adaleti hapsetmektir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci Özlem Gürses hakkında; canlı yayın sırasında da ifadesinde de düzelttiği ve dil sürçmesi olduğunu söylediği sözlerinden dolayı ev hapsi kararı verildi. Kaçma şüphesi olmayan, işlediği iddia edilen suça dair yegane delil zaten kamuoyuna mal olduğu için delil karartma ihtimali olmayan bir gazeteciye ev hapsi vermek; gazeteciliği hapsetmek, kelepçe takmak da adaleti kelepçelemektir. Kahrolsun istibdat; yaşasın hürriyet, adalet, eşitlik! Yaşasın demokrasi."