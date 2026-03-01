İyi Partili Çömez'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Destek

(BOLU) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek için Bolu'ya gitti. Çömez, "Şu anda demir parmaklıkların arkasında bir telefon edildiğinde koşup gelecek olan, ifadesini verecek olan seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan var. İktidarını sürdürebilmek için hukuk marifetiyle yargı marifetiyle siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayışa itiraz ettiğimiz için buradayız. Kimsenin şüphesi olmasın. Onlar sıcak saraylarında ışıltılı saraylarında oturadursunlar. Biz gece yarısı buz gibi soğuğun altında adalet arıyoruz" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu hep söylüyor; 'Adalet arıyorum, adalet peşindeyim'. Biz de bu gece yarısı 'adalet' aramak için Bolu'dayız. Telefonla davet edildiğinde gidip ifade vereceği bilinen bir belediye başkanının, Sayın Tanju Özcan'ın geceyi demir parmaklıklar arkasında geçirmesine itiraz ettiğimiz için buradayız. Siyasetin yargı yoluyla dizayn edilmesine itiraz ettiğimiz için buradayız. Hukukun üzerindeki siyaset gölgesine 'hayır' dediğimiz için buradayız. Türkiye'nin bir yargı ülkesi değil bir 'hukuk devleti' olması gerektiğine inandığımız için buradayız. Biliyoruz ve inanıyoruz, kazanan 'adalet' olacak, Aziz Türk Milleti olacak" notuyla bir video paylaştı. Bolu Jandarma Komutanlığı önünde çektiği videoda İYİ Partili Çömez, şunları kaydetti:

"Tanju Özcan'a desteğimizi ifade etmek için buradayız"

"Bolu'dan bütün Türkiye'ye iyi geceler diliyorum. Biz bu akşam niye buradayız? Genel Başkanımız Sayın Müsavvat Dervişoğlu'nun müteatit defalar söylediği gibi adalet peşinde olduğumuz için buradayız. Adalet aradığımız için buradayız. Ve bu ülkede adaletin tesis edilmesini arzu ettiğimiz için buradayız. Şu anda demir parmaklıkların arkasında bir telefon edildiğinde koşup gelecek olan ifadesini verecek olan seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan var. Ona desteğimizi ifade etmek için buradayız. Siyaset kurumunun adalet mekanizmasının üzerine çökmüş olan karabasan gibi çökmüş olan gölgesine itiraz ettiğimiz için buradayız."

"Bu ülkede adalet kazanacak"

Bu ülkenin bir yargı ülkesi değil, bu ülkede hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi için bir hukuk devleti olabilmesi için buradayız. Adalete inandığımız için buradayız. Hukukun üstünlüğüne inandığımız için buradayız. ve Türkiye'nin özgür, bağımsız, demokrasinin kurum ve kurallarının işlediği, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği bir ülke olabilmesi için buradayız. ve şu anda gece yarısı ve biz gece yarısı sokaklarda adalet arıyoruz. Gece yarısı sokaklarda hukuk arıyoruz. Ve biz niye buradayız biliyor musunuz? Siyaset kurumunun önünde temiz bir alan açabilmesi için hukuku siyasallaştırmasına itiraz ettiğimiz için buradayız. İktidarını sürdürebilmek için hukuk marifetiyle yargı marifetiyle siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayışa itiraz ettiğimiz için buradayız. Kimsenin şüphesi olmasın. Onlar sıcak saraylarında ışıltılı saraylarında otura dursunlar. Biz gece yarısı buz gibi soğuğun altında adalet arıyoruz. Hukuk arıyoruz. Ve göreceksiniz. Bu ülkede adalet kazanacak. Hukuk kazanacak. Ve aziz Türk milleti kazanacak."