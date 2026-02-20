İYİ Parti'den Uludağ'ın tutuklanmasına tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına, "AKP iktidarı, aynı zamanda yalnızca gazetecilik yaptığı için hapsedilen, baskılanan, zulme maruz kalan basın emekçiliğinin tarihidir. Üstelik meslek hayatını Ankara'da sürdürürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesi ve tutuklama kararı da adalet mekanizmasının gittiği yeri gösteriyor. Hukukun üstünlüğünün ve basın özgürlüğünün yanındayız." sözleriyle tepki gösterdi.

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Ulucan'ın tutuklanmasına tepki gösteren İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı. Sanki azılı bir suçluymuş gibi evine giden polisler, çocuklarının gözü önünde yaşadığı muamele... AKP iktidarı, aynı zamanda yalnızca gazetecilik yaptığı için hapsedilen, baskılanan, zulme maruz kalan basın emekçiliğinin tarihidir. Üstelik meslek hayatını Ankara'da sürdürürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesi ve tutuklama kararı da adalet mekanizmasının gittiği yeri gösteriyor. Hukukun üstünlüğünün ve basın özgürlüğünün yanındayız."