İYİ Parti, En Düşük Emekli Maaşının Asgari Ücretten Az Olmaması İçin Kanun Teklifi Verdi

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İYİ Parti en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmaması için kanun teklifi verdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Teklifimiz eğer kabul edilirse bundan böyle en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamayacak. Bunun da TÜİK'in belirlediği enflasyona göre 6 ayda bir yenilenmesini arzu ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, İYİ Parti'nin emekli maaşlarıyla ilgili kanun teklifi verdiği söyledi. Zorlu, şunları söyledi:

"Biz 10 bin TL emekli maaşının az olduğunu yoksulluk açlık sınırının altında kalan bu maaşın biraz artırılması için çaba sarfederken siyasi iktidar bizi suçlayarak vatandaşlarımızı tahrik ettiğimizi iddia ederek buna karşı çıkmaya devam ediyor.

TBMM'de işlevini yapmaktan uzaklaştırıldığı bu sistemde emeklilerimizin de sesini duyurmakta zorlanıyoruz. İkincisi atalet problemi. Başta vatandaşlarımız olmak üzere devletin ilgili kurumları bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere sistemin meydana getirdiği bu vahim tablo nedeniyle nasıl olsa sesim duyulmayacak bu gidişata etki edemeyeceğim duygusuyla bu problem üstüne üstüne artarak devam ediyor.

En düşük emekli memur maaşı SGK ve BAĞ-KUR emeklilerin bu maaş düzeyinden en fazla etkilenen kesim olduğunu hatırlatmak lazım. 2003 yılında en düşük emekli, memur maaşı 1.47 asgari ücrete tekabül ediyormuş. O tarihten itibaren sürekli emeklilerimizin aldığı en düşük maaş düzeyi, gerilemeye devam etmiş. 2024'te 0.59 asgari ücrete eşitlenmiş durumda.

Bu kanun teklifimize göre; en düşük sadece yüzde 200 artış sağlanmış. Bu kanun teklifimize göre en düşük emekli memur maaşının yarsından az olmayacak… Bu da bizim 7 bin 500 TL dediğimiz bugünkü talep ettiğimiz ücrete tekabül etmektedir. Siyasi iktidarın ya da Cumhurbaşkanının lütfederek açıkladığı bir rakam olmaktan uzaklaştırıp 6 ayda bir yenilenen kat sayıları üzerinden bu emekli ikramiyelerin artışını öngörüyoruz. Nihayet emekli en düşük maaşının da asgari ücretten az olamayacağı teklifimizi de ifade etmiş bulunuyoruz.

Teklifimiz eğer kabul edilirse bundan böyle en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamayacak. Bunun da TÜİK'in belirlediği enflasyona göre 6 ayda bir yenilenmesini arzu ediyoruz."

Zorlu, Sinan Ateş'in babasının vefatına ilişkin, "Her gün katillerin yargı önünde hesap vermesini, onların ardındaki sır perdesinin aydınlanmasını istedi ama nasip olmadı. Biz de İYİ Parti olarak bu hukuk mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"KAMUYA YANSIYAN FOTOĞRAF BİR KURGU…"

Zorlu basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'den aday gösterilmeyince İYİ Parti'ye geçen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın, depremzedeler için Birleşmiş Milletler'in gönderdiği yardım malzemesini seçim kampanyasında kullandığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine Zorlu, şunları söyledi:

"Burada çok açık bir komplo var. Bu belediye geçmişten bugüne Ramazan dönemlerinde örnek uygulama başlatmıştı ve devam etmişti. Bütün siyasi partilere bir kota belirleyerek onlara da ne kadar yardım yapmak istediklerini sorup belediyelerin imkanlarını her bir siyasi partiye açmış, kullandırmış bir belediyecilikten bahsediyorum. Bu Ramazan'da da benzer bir şekilde… CHP'li ilçe başkanından bile bu konuda teklifler alınmış onlara da belli bir kota verilerek, onların da vatandaşlara bu yardımları götürülmesi sağlanmış. Kamuoyuna yansıyan fotoğrafın bir kurgu olduğu yönünde belediye başkanımızın bana bir açıklaması var. Bununla ilgili soruşturma başlatılmış."

"ÜLKENİN ASIL GÜNDEMİNİ GÖLGELEMEK"

Anayasa değişikliğine ilişkin bir soruya da Zorlu, "Her seçim öncesinde başta Anayasa olmak üzere ülkemizin asıl gündemini gölgelemek için bir araç olarak kullanılıyor… Başta siyasi iktidar olmak üzere siyasetin geldiği nokta bu vatandaşın gerçek gündeminden uzaklaştıran bunu gölgelemeye yönelik bir girişim olarak görüyorum" yanıtını verdi.