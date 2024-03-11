İYİ Parti, En Düşük Emekli Maaşının Asgari Ücretten Az Olmaması İçin Kanun Teklifi Verdi

İYİ Parti en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmaması için kanun teklifi verdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Teklifimiz eğer kabul edilirse bundan böyle en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamayacak. Bunun da TÜİK'in belirlediği enflasyona göre 6 ayda bir yenilenmesini arzu ediyoruz" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, İYİ Parti'nin emekli maaşlarıyla ilgili kanun teklifi verdiği söyledi. Zorlu, şunları söyledi:
"Biz 10 bin TL emekli maaşının az olduğunu yoksulluk açlık sınırının altında kalan bu maaşın biraz artırılması için çaba sarfederken siyasi iktidar bizi suçlayarak vatandaşlarımızı tahrik ettiğimizi iddia ederek buna karşı çıkmaya devam ediyor.
TBMM'de işlevini yapmaktan uzaklaştırıldığı bu sistemde emeklilerimizin de sesini duyurmakta zorlanıyoruz. İkincisi atalet problemi. Başta vatandaşlarımız olmak üzere devletin ilgili kurumları bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere sistemin meydana getirdiği bu vahim tablo nedeniyle nasıl olsa sesim duyulmayacak bu gidişata etki edemeyeceğim duygusuyla bu problem üstüne üstüne artarak devam ediyor.
En düşük emekli memur maaşı SGK ve BAĞ-KUR emeklilerin bu maaş düzeyinden en fazla etkilenen kesim olduğunu hatırlatmak lazım. 2003 yılında en düşük emekli, memur maaşı 1.47 asgari ücrete tekabül ediyormuş. O tarihten itibaren sürekli emeklilerimizin aldığı en düşük maaş düzeyi, gerilemeye devam etmiş. 2024'te 0.59 asgari ücrete eşitlenmiş durumda.
Bu kanun teklifimize göre; en düşük sadece yüzde 200 artış sağlanmış. Bu kanun teklifimize göre en düşük emekli memur maaşının yarsından az olmayacak… Bu da bizim 7 bin 500 TL dediğimiz bugünkü talep ettiğimiz ücrete tekabül etmektedir. Siyasi iktidarın ya da Cumhurbaşkanının lütfederek açıkladığı bir rakam olmaktan uzaklaştırıp 6 ayda bir yenilenen kat sayıları üzerinden bu emekli ikramiyelerin artışını öngörüyoruz. Nihayet emekli en düşük maaşının da asgari ücretten az olamayacağı teklifimizi de ifade etmiş bulunuyoruz.
Teklifimiz eğer kabul edilirse bundan böyle en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamayacak. Bunun da TÜİK'in belirlediği enflasyona göre 6 ayda bir yenilenmesini arzu ediyoruz."
Zorlu, Sinan Ateş'in babasının vefatına ilişkin, "Her gün katillerin yargı önünde hesap vermesini, onların ardındaki sır perdesinin aydınlanmasını istedi ama nasip olmadı. Biz de İYİ Parti olarak bu hukuk mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.
"KAMUYA YANSIYAN FOTOĞRAF BİR KURGU…"
Zorlu basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'den aday gösterilmeyince İYİ Parti'ye geçen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın, depremzedeler için Birleşmiş Milletler'in gönderdiği yardım malzemesini seçim kampanyasında kullandığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine Zorlu, şunları söyledi:
"Burada çok açık bir komplo var. Bu belediye geçmişten bugüne Ramazan dönemlerinde örnek uygulama başlatmıştı ve devam etmişti. Bütün siyasi partilere bir kota belirleyerek onlara da ne kadar yardım yapmak istediklerini sorup belediyelerin imkanlarını her bir siyasi partiye açmış, kullandırmış bir belediyecilikten bahsediyorum. Bu Ramazan'da da benzer bir şekilde… CHP'li ilçe başkanından bile bu konuda teklifler alınmış onlara da belli bir kota verilerek, onların da vatandaşlara bu yardımları götürülmesi sağlanmış. Kamuoyuna yansıyan fotoğrafın bir kurgu olduğu yönünde belediye başkanımızın bana bir açıklaması var. Bununla ilgili soruşturma başlatılmış."
"ÜLKENİN ASIL GÜNDEMİNİ GÖLGELEMEK"
Anayasa değişikliğine ilişkin bir soruya da Zorlu, "Her seçim öncesinde başta Anayasa olmak üzere ülkemizin asıl gündemini gölgelemek için bir araç olarak kullanılıyor… Başta siyasi iktidar olmak üzere siyasetin geldiği nokta bu vatandaşın gerçek gündeminden uzaklaştıran bunu gölgelemeye yönelik bir girişim olarak görüyorum" yanıtını verdi.
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti, En Düşük Emekli Maaşının Asgari Ücretten Az Olmaması İçin Kanun Teklifi Verdi - Son Dakika
Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramalarda 200 sentetik uyuşturucu hap ve 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.
Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Derneği, minik basketbol oyuncularını düzenlenen programda ağırlayarak spor alanında destekleyeceklerini belirtti.
Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda, ruhsatsız silahlar ve çalıntı araçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 75 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, ramazan ayı vesilesiyle fakülte binası içerisindeki koridoru ramazan temalı süslemelerle donatarak bir Ramazan Sokağı oluşturdu. Açılış törenine üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör ve dekan, öğrencilerin bu özel etkinlik için teşekkür etti ve ramazanın farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen GTİ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tekrar seçilerek Manisa iş dünyasının Ankara'daki temsilcisi oldu.
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ni ziyaret etti. Özkan, MESAM'ın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ile görüşerek, partisinin kültür dünyasına ilişkin projelerini aktardı ve Ergül'ün taleplerini dinledi. Ayrıca, yapay zekanın siyasetteki kullanımına değinen Özkan, İstanbul'un sorunlarının çözümü için Anadolu'ya yapılacak yatırımlarla sanayi nüfusunun kademeli olarak taşınması gerektiğini belirtti.
BAĞDAT, 11 Mart 2024 (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan pazarlar Ramazan ayı hazırlıkları nedeniyle hareketlilik kazandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin 520 lira ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.A. ve V.A, tutuklandı.
Niğde'de merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda köpek dövüştürdükleri belirlenen 81 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplamda 533 bin 275 lira ceza kesildi ve ele geçirilen iki köpek barınağa teslim edildi.
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemediklerini bildirdi. Saral, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine tepki gösterdi ve adaletin dışına çıkılmamasını istedi. Ayrıca, hakemlerin baskı altına alınmaması ve ayrıcalık tanınmaması gerektiğini vurguladı.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistem ağını 32 kilometre daha genişleterek toplamda 89 kilometreye çıkartacaklarını açıkladı. Yeni hatlar arasında Üniversite-Görükle-Kurtuluş ve Çalı-Demirtaş metro hatları da bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?