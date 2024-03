Güncel

(DÜZELTME- "İYİ PARTİ EYÜPSULTAN İLÇE BAŞKANI GÜNİZ İLAYDA KESKİN PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ" başlıklı haberimizi yayından çekiyoruz, sehven yapılan hata nedeniyle abonelerimizden ve muhataplarından özür dileriz. Haberimizin düzeltilmiş hali aşağıdadır.)

İYİ PARTİ EYÜPSULTAN MECLİS ÜYESİ ADAYI KESKİN, ADAYLIKTAN VE PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Adayı Güniz İlayda Keskin, adaylıktan ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Keskin, CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen'e destek vereceğini duyurdu.

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı Güniz İlayda Keskin, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Keskin, yaptığı açıklamada CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Adayı Mithat Bülent Özmen'i destekleyeceğini söyledi. Keskin, "Bugüne kadar adaletsizliğe karşı, rant için değil halk için ittifak yapıyoruz. Davamız Eyüpsultan için adil bir yönetim ve daha iyi hizmet. Şimdi Eyüpsultan'a sahip çıkma zamanı. Bu nedenle İyi Parti Meclis Üyesi adaylığımdan ve üyeliğinden istifa ediyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Sayın Mithat Bülent Özmen'e desteğimi açıklıyorum" dedi.

Basın toplantısında konuşan ve bir süre önce görevinden ve partisinden istifa eden eski İYİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Hatice Gürbulak ise şunları söyledi:

"Bir Cumhuriyet kadını olarak siyasetin içerisinde bulunma sebebim; aslında hepimizin ortak kaygıları, gelir dağılımındaki adaletsizlik, eğitimde fırsat eşitsizliği, sosyal devlet olma gerekliliklerinin hiçbirinin yerine getirilmemesi, kutuplaştırılmış ayrıştırılmış bir toplum, devlete ve adalet sistemine karşı yitirilmiş güven, hukukun işleyişinin bile kişisel ikbal ve menfaat gözeten bir hal alması. Ne emeklinin ne çalışanın mutlu olduğu, işsizliğin ve gençlerimizin gelecek kaygılarının çığ gibi büyüdüğü bir yaşam. Halkını muhtaç hale getirip hak ettiğini sadaka gibi dağıtan bir zihniyet. Ttükenmiş umutlar ve hak etmediğimiz geri dönüşler.

İşte siyaset benim için bizlere dayatılan bu düzeni değiştirmek için bir araç oldu. Bu vatanın bir evladı bir anne bir iş insanı olarak bu düşüncelerle ve yanlışlara çözüm bulmak amacıyla kurulmasına destek olduğum İYİ Parti'de siyasi yaşamıma başladım. 2017 den bu bugüne kadar süre gelen yıllar içerisinde il ve ilçe yöneticisi olarak görev yaptım. Son olağan kongrede de değerli delegelerin oyları ile seçilerek Eyüpsultan İlçe Başkanı oldum. Tüm görevlerimi halkla iç içe toplum menfaatlerini gözeten bir şiar içerisinde yapmaya gayret gösterdim. İş hayatımda ve siyasi yaşamımda samimiyet ve dürüstlük her zaman önceliğim oldu.

Büyük mücadele ve emeğin karşılığında 6 yıllık mücadelenin sonunda İYİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı görevimden; gelinen son nokta da parti menfaatlerinin, üzülerek söylüyorum ki ülke menfaatlerinin önüne geçmesi parti içerisindeki liyakatsiz, usulsüz atamalar ve son olarak da Sayın Meral Akşener'in her ne olursa olsun mevcut iktidara karşı dayanışma içerisinde 'seçilecek aday' mantığında hareket ederken yön değiştirerek mevcut iktidara göz göre göre hizmet eden bir anlayış içerisine girmesi sonucunda partimden istifa ettim. Bunu da siz değerli basın mensuplarıyla paylaştım. Şu an herhangi bir siyasi parti mensubu değilim.

Fakat İstanbul'un menfaati Eyüpsultan'ın liyakatli yönetilmesi için 31 Mart'ta yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na Eyüpsultan Belediye Başkanlığı seçimlerinde de Dr Mithat Bülent Özmen'e desteğimi açıklıyorum."