İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in Ablası Mualla Özen Son Yolculuğuna Uğurlandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vefat eden ablası Mualla Özen, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'e taziye dileklerini sundu. Akşener, "Zahmet ettiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası 80 yaşındaki Mualla Özen, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle gece saatlerinde vefat etti. Özen'in cenazesi, ilk olarak Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Daha sonra Özen için Gündoğdu Merkez Camii'nde tören düzenlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve yeğeni Faruk Özen, Gündoğdu Merkez Camii'nde taziyeleri kabul etti.
Cenazeye katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Akşener'e taziyelerini sundu. Akşener de "Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ölmüşlerinizin hepsine rahmet olsun. Çok teşekkür ederim" dedi. Cenaze, kılınan ikindi namazının ardından Göndoğdu Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından merhume Özen, dualar eşliğinde defnedildi. Defin işleminin ardından mezarlıktan ayrılan İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'e bir kez daha taziyelerini sundu. Akşener, İmamoğlu ve beraberindeki heyete "Zahmet ettiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Cenaze törenine, Özen'in yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve vatandaşlar katıldı.
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