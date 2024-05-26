İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul'da teşkilatlarla kahvaltıda buluşacak - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul'da teşkilatlarla kahvaltıda buluşacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul\'da teşkilatlarla kahvaltıda buluşacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.

26.05.2024 09:02  Güncelleme: 09:03
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09.30- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.04 - DEM Parti Kobani Davası kararına dikkati çekmek için IŞİD'in katliam yaptığı yerlerde basın açıklaması yapıyor. Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim saldırısında hayatını kaybedenlerin anılacağı etkinliğe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- CHP, Tandoğan Meydanı'nda "Büyük Emekli Mitingi" yapacak. Miting sonrası CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

16.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB Ders Atölyeleri ve Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Şöleni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00-20.30- Süper ligde gözler İstanbul ve Konya'da... Ligde son haftaya girilirken Fenerbahçe'nin kendi evinde İstanbulspor, Galatasaray'ın ise deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçlar şampiyonu belirleyecek. Her iki kulübün tesislerindeki gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/FB STADI- BAĞDAT CADDESİ - FLORYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul'da teşkilatlarla kahvaltıda buluşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul'da teşkilatlarla kahvaltıda buluşacak - Son Dakika
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