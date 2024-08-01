İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşerek Türkiye'nin sorunlarını ele aldı. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Erbakan, İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı lanetledi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın TBMM'ye davet edilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Ayrıca Erbakan, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması ve belediyelerin prim borçları konularında da açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu ise erken seçimle ilgili olarak İYİ Parti'nin hazır olduğunu belirtti.

01.08.2024 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

İYİ Parti Genel Merkezinde Dervişoğlu'nun makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

Dervişoğlu, Erbakan'ın hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirterek, görüşmede, Türkiye'nin bütün sorunlarını başlıkları itibarıyla ele aldıklarını söyledi.

Dervişoğlu, Erbakan'a iadeyi ziyarette bulunacaklarını belirterek, Türkiye'nin önünün açılması noktasında katkıları ortaklaştırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Erbakan ise Türkiye gündemiyle ilgili meselelerde fikir alış verişinde bulunulduğunu söyledi.

Erbakan, önümüzdeki süreçte iki parti arasında bu görüşmelerin devam edeceğini dile getirdi.

İsmail Heniyye'ye yönelik suikast

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatından duyduğu üzüntüyü ifade eden Erbakan, Filistin halkına ve İslam alemine başsağlığı diledi.

Dün Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye ile telefonda görüşerek, taziyelerini ilettiğini belirten Erbakan, yarın Doha'da kılınacak cenaze namazına katılacaklarını ifade etti.

Erbakan, "Bu vahşi saldırıyı Yeniden Refah Partisi olarak lanetliyoruz. İnşallah bunlar artık siyonist, katil rejimin sona yaklaştığının göstergeleridir. Amerikan Kongresi'nde katil bir soykırımcının alkışlanmasının, insanlık adına utanç verici bir olay olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın 15 Ağustos'ta TBMM'ye davet edilmesi ve Genel Kurul'da hitap edecek olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Erbakan, "Bu süreçte İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımıza aslında bütün Türkiye'ye yönelik olarak sarf ettiği çirkin, haddi aşan ifadeleri kınadığımızı belirtmek isterim." dedi.

Erbakan, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması ile ilgili gerekli girişimlerin iktidar tarafından yapılmasını istediklerini vurguladı.

Belediyelerin prim borçlarına değinen Erbakan, "İktidarın yerel seçimlerde görmüş olduğu büyük hezimet sonrasında birdenbire aklına belediyelerin SGK borçları geldi. 20 senedir AK Partili belediyelerin yapmış olduğu bu borçlar tahsil edilmezken, belediyeler muhalefet partilerine geçince bu borçların tahsil edilmesi akla geldi. Bu muhalefet partilerini, bu partilere oy veren seçmeni cezalandırmak manasını taşıyor." ifadesini kullandı.

Erken seçim

Açıklamaların ardından Dervişoğlu, bir gazetecinin "erken seçim" ile ilgili söylemleri anımsatması üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye'de öyle bir siyasi vasat var mı, yok mu? Onu değerlendirmek durumundayız. Siyasi partiler erken seçim istiyorlarsa buradan açıkça ilan ediyorum, hemen seçim olacaksa biz İYİ Parti olarak bu seçime dair hazırlıklarımıza başladık. Ama spekülatif amaçla kullanılıyor, 'bugün gündeme getirelim 2,5 sene sonra yaparım' türünden bir yaklaşım içeriyorsa onun da kabul edilebilir bir yanı yok. Benim seçim istememle olmuyor. Seçimin şartlarının oluşması lazım. Kararı TBMM'nin alması, iktidarın da bu seçim kararına destek vermesi lazım. Bu spekülasyona ifadelerimle dahil olmak istemiyorum. Eğer Türkiye'de erken seçim olacaksa İYİ Parti'nin yarın yapılacak seçime bile hazır olduğunu ifade edebilirim."

"Yargıdaki Can Atalay anlaşmazlığı devam ediyor" ifadesi üzerine Erbakan, " Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına, bizim hoşumuza gitmezse de saygı duyulması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Fatih Erbakan, İYİ Parti, Filistin, Türkiye, Refah, Yargı, Diplomasi, Terör, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 18:56:42. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement