(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Bu devleti yönetiyorsan, vatandaşın muhatabı sensin. Ortada eşi benzeri görülmemiş bir soygun vardır. 'Haberim yoktu, birileri şeytana uymuş' diyerek bu işten sıyrılamazsın. Senin üzülüp üzülmemen de kimsenin umurunda değildir. Milletin ümüğü sıkılmıştır, nefesler de sabırlar da tükenmiştir. O soyguncuların kim olduğunu da paraların nereye aktığını da bal gibi biliyorsun. Çık ve devletin başı olarak gereğini yap. Ama artık 'kandırıldım' deme. Çık, bu aziz milletten aman dile. Çünkü her şeyin sebebi de sorumlusu da kurduğun bu melun düzendir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis'te düzenlediği grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununa dair, sözüm ona büyük operasyonlar yapıyorsunuz. Ama eli kelepçeli tek bir kişi görmedik. Tek bir fotoğraf görmedik. Kelepçe gazeteciye, sanatçıya, seçilmiş belediye başkanına, sosyal medyada paylaşım yapan gençlere... Kelepçe ormanını, ağacını koruyana. Kelepçe Türk milletine vuruldu hep. Türk milletinin alın teriyle doldurduğu Hazine'yi soyanlara kelepçe yok. Tek bir kare fotoğrafları yok. Ben de en az onlar kadar lekelenmeme hakkının ne olduğunu biliyorum. Çünkü onların lekelenmeme hakkı var-mış! O kadar lekeli işler yapmışlar ama lekelenmeme hakları var-mış. Peki, rakip gördüğünüz insanlara düşman muamelesi yaparak, kameraların önünde dizip, boy boy görüntülerini, fotoğraflarını servis ettirerek, onları neden lekelediniz? Üzerinde gizlik kararı olan soruşturmalarda, gizli tanıkların iftiralarını ve sahte belgeleri el altından basına servis edip, yandaş kanallarınızda haftalarca tartıştırırken, insanların onurlarını korumak hiç aklınıza gelmedi mi? Milletten boş yere af dilemeyin. Bakın bu millet sizi affetmek istese bile Allah affetmeyecek!

"FATURAYI SARAY DEĞİL, ESNAF, ÜRETİCİ ÖDÜYOR"

Ben size bir başka fotoğraftan daha bahsedeyim. Bugün, aktif icra dosyası sayısı 25 milyona dayanmıştır. Her iki yetişkinden birine en az 1 icra dosyası düşmektedir. Piyasa mıdır, yoksa dev bir icra dairesi mi, belli değildir. İktidar bu borç yangınını söndürmek yerine kredi musluklarını tamamen kapatmış ve piyasanın nefes borusunu kesmiştir. Ekonomiyi toparlayacağız diyerek başlatılan bu acımasız sıkılaşmanın faturasını saray değil, doğrudan üretici ödüyor, esnafımız ödüyor. Günde kaç dükkan kapanıyor biliyor musunuz? Ayda 10 binden, günde ise 340'dan fazla esnafımız, kan ağlayarak ekmek teknesinin kapısına kilit vuruyor. Can suyu projesi diye millete müjde verdiler. Adını da nefes kredisi koydular. Zaten bu isimlendirmeler bile yarattıkları halin ilanıdır. Biz esnafı nefessiz bıraktık demektir. Ama bu şartlarda, böyle bozuk ve yoz bir düzende, hukuk ve sermaye güvencesinden yoksun bir piyasa, suni teneffüsle hayatta kalamıyor, kalamaz.

"FATURA NAMUSLU VATANDAŞLARA KESİLMEK İSTENİYOR"

Sanmayın ki bu ateş sadece esnafı yakıyor. Üreten, bu ülkenin yükünü omuzlayan sanayicimizde de durum farklı değildir. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun ciroları kağıt üzerinde büyüyor. Peki gerçek nedir? Bu dev kuruluşlar bile istihdam artışı yaratamıyorlar. Bu durum, iktidarın 'büyüyoruz' diyerek pazarladığı sahte başarı hikayesinin, memleketi amansız bir işsizliğe mahküm eden ağır bir yıkım tablosu olduğunun bir başka delilidir. Fon maskesi altında kurulan o karanlık tezgahta dönen dolapların faturası yine namuslu vatandaşımıza kesilmek isteniyor. Çıkıp bu organize soygunu sanki sıradan bir durummuş gibi 'serbest piyasa koşulları', 'yatırım riski' diyerek örtbas etmeye çalışıyorlar. Hayır efendim. Ortada ne bir piyasa riski vardır ne de sıradan bir kayıp. Bu memlekette para yok olmaz. İktidarın kurduğu yağma düzeninde, para sadece kılıfına uydurulup rant şebekelerine peşkeş çekilir. Yaptıkları tam olarak budur.

"VATANDAŞA ÖDEME YAPACAK KAYNAK MI ARIYORSUNUZ? KAYNAK O LİSTEDEKİ KİŞİLERDİR"

Meşhur bir liste olduğu konuşuluyor. 1-16 Eylül tarihleri arasında, fonlar temerrüde düşmeden önce, içeriden aldıkları tüyolarla sırra kadem basan o imtiyazlı zümrenin listesi. 440 kişi, 15 gün içinde 401 milyar lirayı çekip, göz göre göre, organize bir biçimde bu parayı sistemin dışına kaçırmıştır. Açık ve net ifade ediyorum: Vatandaşa ödeme yapacak kaynak mı arıyorsunuz? Kaynak o listedeki kişilerdir. Liste devletin elindedir, adresleri bellidir. Buradan Sayın Erdoğan'a yeniden hatırlatıyorum: Bu devleti yönetiyorsan, vatandaşın muhatabı sensin. Ortada eşi benzeri görülmemiş bir soygun vardır. 'Haberim yoktu, birileri şeytana uymuş' diyerek bu işten sıyrılamazsın. Senin üzülüp üzülmemen de kimsenin umurunda değildir. Milletin ümüğü sıkılmıştır, nefesler de sabırlar da tükenmiştir. O soyguncuların kim olduğunu da paraların nereye aktığını da bal gibi biliyorsun. Çık ve devletin başı olarak gereğini yap. Ama artık 'kandırıldım' deme. Çık, bu aziz milletten aman dile. Çünkü her şeyin sebebi de, sorumlusu da kurduğun bu melun düzendir.

"BİR HAFTADA SOYGUNCU LİSTESİ VE YÜRÜTTÜKLERİ PARALARI BULURUZ"

Kaçırılan o milyarları tahsil et ve anaparası çalınan vatandaşlarımızın hakkını kuruşu kuruşuna öde. Eğer buna cesaretin yoksa, o imtiyazlı zümrenin yakasına yapışmaya iraden yetmiyorsa, gölge etme. Aşağı yukarı 8 tane düzenleme ve denetleme kurumu var. 8 kişi görevlendirsek, bir hafta içinde soyguncu listesi ve yürüttükleri paraları bulur, BİR ay içerisinde o servetlere el koyar, 3 ay bitmeden de o ödemeleri yaparız. Demem o ki getir sandığı, gör milletimizin kararını, sonra iyi kadrolar nasıl çalışıyor gör. Vatandaşın derdini çözemiyorsan çekil de milletin hakkını söke söke onlardan biz alalım. Halkın çalınan parasını nasıl tahsil edeceğimizi ve bu soygunu en kısa sürede nasıl çözeceğimizi çok iyi biliyoruz. Şunu herkes bilsin ki, biz o imtiyazlı zümrelerin, o rantçıların partisi değiliz. Biz KOBİ'nin partisiyiz. Biz esnafın partisiyiz. Üretenin partisiyiz. Biz helal ile geçinen namuslu vatandaşın partisiyiz.

"KURUM DEDİĞİNİZ ERDOĞAN'A SADAKAT ŞOVU YAPAN BİR AVUÇ İSİMDEN İBARET"

Türkiye'nin yaşadığı krizler, o krizlerden beslenenlerce çözülemez. O krizler, sorumlularının yöntemleriyle çözülemez. Defalarca söyledik, bugün Türkiye'de kurallar ve kurumlar fiilen ilga edilmiş, bütün devlet yapısı tek bir adamın buyruklarına indirgenmiştir. Yani, kanun dediğiniz şey Erdoğan'ın sözlerinden, kurum dediğiniz şey ise Erdoğan'a sadakat şovu yapan bir avuç isimden ibarettir. Ve son 25 senedir, yaşadığımız bütün problemlerin altında bu parazitleşme yatmaktadır. Erdoğan'ın kurduğu sistemde kendini devlete karşı sorumlu hisseden, işini kanunlara göre yapan ve siyasi motivasyonlarla hareket etmeyen bürokratlara yer yoktur. Yani Türk Milletine sorumluluk duyanlara, Türk Devletinin kanunlarına uyanlara yer yoktur. Bunlar kıyıda, köşede, kenarda asli sorumluluk alanlarının uzağındadırlar.

"2008'DEN BERİ TÜRKİYE AYNI PARTİZAN ATANMIŞLARLA YÖNETİLMEKTEDİR"

Erdoğan'ın sisteminde makbul bürokratlar, kendilerini sadece Erdoğan'a karşı sorumlu hisseder, işlerini kanunları çiğneme pahasına dahi olsa, onun sözlerine, çıkarlarına ve ihtiyaçlarına göre yaparlar. Dikkat edin, 2008 senesinden beri, sıfatları değişse de Türkiye hep aynı partizan atanmışlarla yönetilmektedir. Erdoğan'ı cengaverce koruyan, onun siyasi rakiplerini hoyratça sindiren bu radikal tipler, bir süre sonra bürokrasi içinde örgütlenir, kendi dar kliklerini kurar ve Türkiye'nin başına bela olurlar. Erdoğan ise, olur da bir gün onlardan kurtulmak isterse, yerlerine devlet düsturu bilen ve yasaya, akla göre çalışanları tercih etmez. Aksine, kendisine daha da sadık, daha da radikal, daha da pervasız isimler bulur. Bir süre sonra da bunlar daha büyük sorunlar, krizler ve çatışmalar üretirler. İşte Türkiye'nin başına bela olan krizlerin sebebi bu sarmaldır.

"MİLLET SİZİN NEYİNİZE GÜVENECEKTİR?"

Bu sorunların çözümü, tek adamın ve sadık bürokrasisinin değil, kuralların ve kurumların güçlü olduğu bir Türkiye'yi ortaya çıkarmakla mümkündür. Türkiye eşittir Erdoğan denkleminin bizi getirdiği yer ortadadır. Darbe teşebbüsleri, terör saldırıları, ihale yağmaları ve fon vurgunları bu dönemde yaşanmıştır. Güven kalmamıştır güven! Meclise güvenilmiyor, siyasete güvenilmiyor, adalete güvenilmiyor, borsaya güvenilmiyor, TÜİK'e güvenilmiyor, yaptığınız sınavlara güvenilmiyor, verdiğiniz taban fiyatlara güvenilmiyor, Diyanete bile güvenilmiyor. Nasıl bir Türkiye yarattığınızın farkında mısınız? Soruyorum: Millet sizin neyinize güvenecektir? Türkiye herhangi bir kimseden de, Erdoğan'dan da büyüktür. Devlet, Erdoğan ve etrafındakilerin kurcaladığı bir oyuncak olmaktan çıkarılmalıdır. Büyük Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti, hiç kimsenin şahsi terekesine alıp, akraba-i talukatına miras bırakabileceği bir memleket değildir. Biz kolonileştirilmiş bir Latin Amerika ülkesi olmadığımız gibi, petrol paralarıyla semirmiş bir aşiret emirliği de değiliz.

Aklı başında devletler ve toplumlar, küreselleşmenin yarattığı sorunları ulus devlet ilkesine sarılarak çözmeye çalışıyor. İçi boş bir kavram olarak, dünya vatandaşlığının yarattığı kargaşa, yurttaşlığın yeniden canlandırılmasıyla gideriliyor. Neoliberalizmin yarattığı eşitsizlikler ve oligarşi ise, Cumhuriyet fikrinin yükselişi ile tamir ediliyor. Biz, Cumhuriyet ilkeleri ile milli kimlik bilincini birleştirmiş bir Türkiye istiyoruz. Her soruna bu açıdan yaklaşıyoruz. Kaypak bir muhafazakarlığı, Cumhuriyeti sorun gören bir milliyetçiliği, milliyetçilikten utanan bir cumhuriyet anlayışını reddediyoruz. Milletine karşı her an, her eyleminde sorumluluk hisseden, yurttaşlığın, ulus-devletin, cumhuriyetin yeniden yükselişine tanıklık ediyoruz.

"ULUS DEVLETİN VE CUMHURİYET'İN ERDEMİNE İNANIYORUZ"

Bizler cumhuriyetçileriz. Ulus devletin ve Cumhuriye'tin erdemine inanıyoruz. Çünkü ulus-devlet ve cumhuriyet örselenmiş, sahipsiz insanların rejimidir. Şanssız olana, altta kalana, ayağı tökezleyene el uzatılan rejimdir. Ağalara ve beylere karşı yurttaşın el üstünde tutulduğu rejimdir. Kurumlar ortaktır, devlet bir grubun veya şahsın değil milletindir. Bütün yurttaşlar bu tapunun hissedarıdır. Herkes hak sahibidir. Ulusun her bireyi eşit değerdedir. Ulus-devlet ve cumhuriyet, fabrikadaki işçiye göre konumlanır. Ulus-devlet ve cumhuriyet, tarladaki çiftçiye göre hizalanır. Binbir zorlukla çocuklarını okutmaya çalışan aileden yana taraf alır. Gücünü, dağların zirvelerinde nöbet tutan askerden, yaylalarda hayvan güden çobandan, parasız yatılıda dirsek çürüten talebeden alır. Ulus devlet ve cumhuriyet, adalet için vardır. Emek için vardır. Türk Milleti'nin her bir ferdi onurlu bir yaşam sürsün diye vardır.

"SİZ MİLLETİ KORURSANIZ MİLLET DE SİZİ KORUR"

Bugün Türkiye'yi yönetenlerin anlamadığı, anlamak istemediği şudur; siz yasaları korursanız, yasalar da sizi korur. Siz aileyi korursanız, aile de sizi korur. Siz toprağı korursanız, toprak da sizi korur. Siz milleti korursanız, millet de sizi korur. Biz Cumhuriyeti korursak, Cumhuriyet de bizi korur. Ama anlamıyorlar. Anlayamıyorlar. Kurdukları düzen devam etsin diye, bütün değerlerimizi çiğniyor, milletimizin başına çorap örmeye devam ediyorlar. Bu gerçeği dillendirince de etmedik laf bırakmıyorlar. Peki ne diyor şair: 'Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar, Vicdan azabından kurtulamayacaklar, Vicdan azabından kurtulsalar, Tarihin azabından kurtulamayacaklar, Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar'. Buradan sesleniyorum, hiç heves etmeyin. Tarih de susmayacak, hakikat de susmayacak. Çünkü, biz susmayacağız."

(Son)