İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, kentsel dönüşüm vaatlerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, kentsel dönüşüm vaatlerini açıkladı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, kentsel dönüşüm vaatlerini açıkladı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kavuncu, kentsel dönüşüm vaatlerini açıklarken, popülist politikalardan uzak, İstanbul'un kaynaklarını İstanbullulara ve kamuya harcayacaklarını vurguladı. Ayrıca, diğer partilere kıyasla daha az bütçeyle kampanya yürüttüklerini belirterek, adayların kampanya harcamalarının kaynağını açıklamaları gerektiğini söyledi.

10.03.2024 17:39  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Bizim kentsel dönüşüm vaatlerimizle ilgili popülist değil, yapabileceğimiz, İstanbul'un kaynağını İstanbullulara harcayacağımız, kamunun kaynağını kamuya harcayacağımız bir anlayışımız var." dedi.

Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'de katıldığı kahvaltıda vatandaşlarla sohbet etti.

Burada konuşan Kavuncu, Haliç Kongre Merkezi'nde diğer partilere nazaran daha coşkulu ve heyecanlı bir tanıtım yaptıklarını söyledi.

Kavuncu, seçim kampanyası için bütçelerinin de iktidar ve ana muhalefet partisine kıyasla yetersiz olduğunu dile getiren Kavuncu, "Ben genel merkeze desem ki 'Kampanya için ayırdığınız bütçenin tamamını bana ayırın. Ben İstanbul için harcayayım.', bunların yaptığının onda birini yapamam. Öyle bir bütçeleri var." diye konuştu.

İBB adaylarının kampanya için harcadıkları paranın kaynağını izah etmeleri gerektiğini belirten Kavuncu, "Kampanyaya korkunç paralar akıtılıyor. Biz ölçülü, gördüğünüz gibi yapabildiğimiz kadar, helal paramızla kendi kampanyamızı yapıyoruz. Onun için görünürlüğümüz diğerlerine göre daha az." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, İstanbul için kentsel dönüşümde iddialı projeleri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"25-30 yılda AK Parti bu kentin deprem problemini çözemediyse, son 5 yılda Ekrem İmamoğlu bu kentte hala depreme karşı büyük risk taşıyan 600 bin konutu azaltamadıysa buradaki en büyük problem şudur: Bir, İstanbul'un kaynaklarını İstanbul için kamu için harcamayan bir zihniyettir. İki, popülist politikalardır. 25-30 bin insanın hayatını kurtaracak bir çareye yönelmektense popülist politikalarla tek sefere mahsus, oy alabilme uğruna bu kaynağı oralarda kullanmak, işte bu popülist bir politikadır. Bizim farkımız o. Bizim kentsel dönüşüm vaatlerimizle ilgili popülist değil, yapabileceğimiz, İstanbul'un kaynağını İstanbullulara harcayacağımız, kamunun kaynağını kamuya harcayacağımız bir anlayışımız var."

Konuşmasının ardından ev ve iş yerlerini ziyaret eden Kavuncu, vatandaşlardan kendisine oy istedi.

Kordonboyu Caddesi'ndeki İYİ Parti seçim çadırını gezen Kavuncu, partililerle fotoğraf çektirip sohbet etti.

Kavuncu, bir basın mensubunun, geçen hafta Büyükçekmece'de İYİ Parti'nin seçim çadırına yapılan saldırıya ilişkin sorusuna, "Saldırıyı kimler, hangi eller yaptıysa bize zarar vermez. Bizi, daha da güçlendirir." dedi.

Türkiye'nin yerleşmiş bir demokrasi kültürünün olduğuna dikkati çeken Kavuncu, bu tür saldırıları kimsenin yıldırılamayacağını ifade etti.

Saldırıyı münferit olarak değerlendiren Kavuncu, birini itham etmekten keyif alan birisi olmadığını vurguladı.

Kavuncu, caddedeki bazı siyasi partilerin çadırlarında görevlilerle bir süre sohbet etti, bir kafede kahve içip vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA

Buğra Kavuncu, Büyükçekmece, İYİ Parti, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, kentsel dönüşüm vaatlerini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:38 Canlı anlatım Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:29 Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım
11:09 Gazze’ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz’e gönderildi Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi
17:54 Trabzonspor, Batshuayi’yi transfer etmek istiyor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
15:19 İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı
15:00 Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı
14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 19:08:16. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, kentsel dönüşüm vaatlerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement