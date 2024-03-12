İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: İttifak başarı getirmedi

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Biz muhalefet birlikte hareket edersek belki bazı şeyleri değiştirebilir düşüncesiyle bir ittifak yaptık ama o ittifakı da beraberinde bir başarıyı getirmediğini gördük." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Başakşehir'de ziyaretlerde bulunan Kavuncu, İkitelli Organize Sanayi Bölge Başkanlığı, Masko Mobilyacılar Sitesi ve İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti.

İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akkaya ile görüşen Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, siyasetin uzun soluklu ve inanma işi olduğunu söyledi.

Parti olarak bir karar aldıklarını ve bundan sonraki siyasi hayatlarına hür ve müstakil olarak devam edeceklerini belirten Kavuncu, "O karar doğrultusunda da her il ve ilçede aday çıkarttık. İstanbul yerel seçimlerde bütün Türkiye'nin gözünün kulağının olduğu yer. Aslında bütün basında yoğun olarak İstanbul'u takip ediyor. Çünkü İstanbul herhangi bir şehir değil. Hacim itibariyle, hem bütçesi hem de nüfusuyla Avrupa'daki birçok ülkeden daha büyük bir kent. Dolayısıyla Türkiye siyasetini de İstanbul etkiliyor." diye konuştu.

Seçmenin sorduğu sorulara cevap verildiğini ifade eden Kavuncu, şöyle konuştu:

"İstanbul'un kronikleşmiş problemlerini dört ana başlık altında topladık. O dört ana başlık ulaşım, barınma, ekonomik problemler ve düzensiz göç. Detaylı çatışmamız da var. Bunu da sosyal medyada kendi web sitemizde yayınladık. 28 başlık oluşturduk. Sokak hayvanlarından eğitime, sanayiden tarıma ve yenilenebilir enerjiye kadar birçok alt başlık var. Fakat İstanbul'da dört problem çok kronikleşmiş. Son 5 yılda kötüye gitti. Son 25 yılda çözülmedi ve çözülemedi. Herkes kendi siyasi geleceğini düşündü ve popülist politikalar uygulandığı için çözülmedi."

Kavuncu, İstanbul'da düzensiz göçün neden olduğu sosyal ve iktisadi sıkıntılara dikkati çekerek, "Bunlar İstanbulluların bize en çok bahsettiği, en çok gündeme getirdiği İstanbullunun en çok söylediği dillendirdiği konular. Hepsiyle ilgili çözüm önlemlerimizi biz çok detaylandırdık." ifadesini kullandı.

Barınma, deprem ve kentsel dönüşüm konusunda en büyük engelin finans olduğunu vurgulayan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Finansmanı halledemediğiniz sürece İstanbul'un deprem problemlerini halledemezsiniz. İkincisi trafik ilgili toplu taşımanın arzu edildiği gibi yaygınlaştırılmamış ve kaliteli hale getirilmemiş olmasıdır. Toplu taşıma hem konforlu değil hem de yeterince yaygın değil o da İstanbul'da trafik çilesini bir türlü bitirmiyor."

Ülkenin bir muhalefet problemi olduğunun altını çizen Kavuncu, "Biz, muhalefet birlikte hareket edersek belki bazı şeyleri değiştirebilir düşüncesiyle bir ittifak yaptık ama o ittifakın da beraberinde bir başarıyı getirmediğini gördük ve bir karar aldık. Hakaret etmeden, bağırmadan, çağırmadan, milletimizin menfaati neyse o doğrultuda bir seçim politikası izliyoruz." diye konuştu.