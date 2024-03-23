İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Küçükçekmece\'de Ziyaretlerde Bulundu

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de ziyaretlerde bulundu.

Kavuncu, ilk olarak Çekmeköy'de Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde İYİ Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç'un vefat eden annesi Narin Koç'un cenazesine katıldı.

Cenaze namazının ardından Koç ve ailesine başsağlığı dileklerini ileten Kavuncu, burada karşılaştığı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile kısa süre sohbet etti.

Daha sonra Küçükçekmece'ye geçen Kavuncu, Atakent Mahallesi'ndeki bir sitedeki kafede kadınlarla bir araya geldi.

Site sakinlerine İstanbul'da gerçekleştireceği projeleri anlatan Kavuncu, belediye başkanı seçilirse en önemli ve tek önceliğinin deprem olacağını, belediyedeki ihalelerin İBB TV'den canlı yayınlanacağını ve belediyede işe alımları kura ile yapacağını söyledi.

Daha sonra Evrencikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğine giden Kavuncu, Dernek Başkanı Selçuk Koyuncu ve üyelerle bir araya geldi. Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti olarak daha önce hem genel hem de yerel seçimlere birlikte girdikleri ittifakı neticelendirme kararı aldıklarını söyledi.

Kendisinin Ekrem İmamoğlu ya da Murat Kurum'a seçim kaybettirmek ya da kazandırmak için aday olduğu iddialarının yalan olduğunu belirten Kavuncu, "Biz 31 Mart gecesi İYİ Parti olarak Küçükçekmece'de Mümin Günler'i belediye başkanı yaparsak, Büyükşehir'de de ben belediye başkanı seçilirsem bundan mutlu oluruz. Bizi mutlu edecek sonuç budur." dedi.

Kendilerini üzecek tek sonucun da Küçükçekmece'de Mümin Günler'in, Büyükşehir'de ise kendisinin seçimi kaybetmesi olacağını kaydeden Kavuncu, "Falanca aday kazandı diye mutlu olmayız, filanca aday kaybetti diye de mutsuz olmayız, memnun olmayız. Böyle bir siyasi parti de olamaz." ifadelerini kullandı.

Kavuncu ve beraberindekiler daha sonra esnafı ziyarete ederek sorunlarını dinledi, kendisine oy istedi.

Kavuncu Küçükçekmecelilerle iftarda buluştu

Ardından bir düğün salonunda muhtarlar, kanaat önderleri, STK ve spor kulüplerinin temsilcilerinin yer aldığı iftar programına katılan Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, "Size iki taraf iki yalan söyleyecek. Bir taraf 'Aman Buğra Kavuncu'ya vereceğin oy Murat Kurum'un işine gelir.' diyecek, koca bir yalandır. Bir başka taraf da diyecek ki; 'Buğra Kavuncu'ya vereceğin oy Ekrem İmamoğlu'nun işine yarar.' Bu da koskocaman başka bir yalandır. Bunlara itibar etmeyin." diye konuştu.

Kavuncu, kendisine verilecek oyun 25 yıldır İstanbul'da deprem riskini bitiremeyen, aksine deprem riskini artıran AK Parti ve CHP'ye kırmızı kart göstermeye yarayacağını söyledi.

Kavuncu, şöyle devam etti:

"Zamanında sözde açılım sürecine bu ülkeyi sokan AK Parti'ye, şimdi de 'Kent Uzlaşısı' altında DEM'le işbirliği yapan ve kendi listelerinden 25 tane, eski adıyla HDP bugünkü adıyla DEM Partiliyi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine sokacak CHP'ye, Buğra Kavuncu'ya vereceğiniz oy kırmızı kart göstermektir."

İftara katılanlara teşekkür eden Kavuncu, 31 Mart'taki seçimlerde kendisine oy vermelerini istedi.

Kavuncu'ya ziyaretlerinde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İYİ Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Mümin Günler ve İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Rasim Yıldırım ile partililer eşlik etti.