İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Oyunu Kullandı - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Oyunu Kullandı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Oyunu Kullandı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçimler için oyunu Eyüpsultan'da kullandı. Eşi ve kızıyla birlikte sandığa giden Kavuncu, seçimlerin ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu. Basın açıklaması yapmalarına bile tahammül edilmediğini belirten Kavuncu, demokrasiye tahammül edilmesi gerektiğini söyledi.

31.03.2024 12:25  Güncelleme: 13:01
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Eyüpsultan'da kullandı.

Eşi Hülya ve kızı İlay Gökçe'yle beraber Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'na gelen Kavuncu, "2254" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sandık görevlileri ile tek tek tokalaşan Kavuncu, daha sonra oylarının bulunduğu zarfı sandığa attı.

Kavuncu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Akşam seçim sonuçlarını değerlendireceklerini dile getiren Kavuncu, "Her türlü bağrışa çağrışa, her türlü zorlamalara rağmen güzel bir kampanya süreci götürdük. Dilimizi bozmadık ve memleketimiz için, iyi olması için, demokrasinin hakim olması için bizimle beraber birçok parti bu yarışa girdi." dedi.

Bir seçmen açıklamaya tepki gösterdi

Bu sırada kendisine "Burası propaganda yeri mi? Ayıp yani hiç yakışmıyor." diyerek tepki gösteren bir vatandaşa cevap veren Kavuncu, "Biz hukuk, nizam neyse ona uyuyoruz. Tahammül edeceksiniz, demokrasiye tahammül edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, konuşmasının devamında basın açıklaması yapmalarına bile tahammül edilmediğini söyledi.

Hemen hemen her siyasi parti liderinin oy kullandığı okulun çıkışında basın açıklaması yaptığını anlatan Kavuncu, "Bunu bir parti yapınca normal, başkası yapınca rahatsız olacak bir hale sokmanın hiç bir anlamı yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Oyunu Kullandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Oyunu Kullandı - Son Dakika
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