(İSTANBUL) - İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, ANKA Haber Ajansı İstanbul Bürosu'nu ziyaret etti. Coşkun, " Sözcü TV'ye, Sözcü gazetesine atanan bir kayyum durumu var. Bir öncesinde Halk TV'ye, daha öncesinde Tele1'e yapılan operasyonlar ve kayyum atamalarıyla özgür basın kavramı artık Türkiye'de yok sayılmaya başladı" dedi.

Son dönemde basına yönelik artan baskılar nedeniyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, medya kuruluşlarına dayanışma ziyaretine başladı. Bu kapsamda ilk olarak beraberindeki heyetle ANKA Haber Ajansı İstanbul Bürosu'nu ziyaret eden Coşkun, Marmara Bölge Temsilcisi Kemal Gülmüş ve çalışanlarla sohbet etti.

Coşkun, şu değerlendirmeyi yaptı:

" Kayyum, baskının da çok ötesinde bir hal aldı. En son Sözcü TV'ye, Sözcü gazetesine atanan bir kayyum durumu var. Bir öncesinde Halk TV'ye, daha öncesinde Tele1'e yapılan operasyonlar ve kayyum atamalarıyla özgür basın kavramı artık Türkiye'de yok sayılmaya başladı. Yine basın kuruluşlarımız arasında özgürce habercilik yapıp ve vatandaşımızın haber alma özgürlüğünü birinci kalemde sağlamaya çalışan kanallarımız var ve ANKA da haber ajansımız.

Tüm medya kuruluşlarına tarafsız bir habercilik geçiyor ANKA. Onun için öncelikle buradan başladık. Sizleri bir ziyaret edelim dedik. Bu çerçevede de İstanbul merkezli tüm medya kuruluşlarını ziyaret edeceğiz. Parti olarak, genel başkanımız olarak, tüm İYİ Parti mensupları olarak bugün ve bundan sonra karşılaşacakları tüm sorunlarda yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bu sözü vermek için bu ziyaretlerimize başladık. Bu vesileyle bugün ANKA'dayız. İyi ki ANKA var."